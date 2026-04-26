Овчинский объявил о старте строительства дома по программе реновации в Царицыне

Новый жилой комплекс по программе реновации появится в районе Царицыно на юге столицы. Строители уже приступили к демонтажу монолитных конструкций подземной части. Об этом рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства, Владислав Овчинский.

Он подчеркнул, что новый жилой комплекс получит современное инженерно-техническое оснащение, а также индивидуальный тепловой пункт, который обеспечит жильцов отоплением и горячей водой.

«Царицыно — крупнейший район ЮАО по количеству домов — участников программы реновации. На Каспийской улице, земельный участок 24/4/1, расположена новая стартовая площадка, где возведут пятисекционный жилой комплекс площадью около 40 тысяч квадратных метров», — привела слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Он добавил, что будущая новостройка рассчитана на 378 квартир жилой площадью более 24 тысяч квадратных метров. Три предусмотрены для комфортного проживания маломобильных граждан: планировка в них отличается, в квартирах установят дополнительное оборудование.

Строительство нового дома началось на участке площадью более гектара. Новый жилой комплекс, благодаря своей п-образной форме получит собственный внутренний двор. На этой территории организуют детскую и спортивную площадки, а также пространство для отдыха.

Для удобства маломобильных граждан на всей территории ЖК появится безбарьерная среда: входные группы и вестибюли выполнят на одном уровне с тротуарами без лестниц и порогов, а в подъездах установят удобные лифты.

Программа реновации действует в Москве с 2017 года и предусматривает расселение 5176 старых домов. В новые благоустроенные квартиры въедут около миллиона горожан. Мэр столицы Сергей Собянин поручил нарастить темп реализации программы реновации в два раза.

Возведение жилых домов по программе реновации сделало Москву лидером по объемам строительства среди всех регионов России, а также обеспечило выполнение задач по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».