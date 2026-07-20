Овчинский: на улице Речников завершают монолит дома по реновации

В Нагатинском Затоне Южного административного округа ведется строительство дома по программе реновации. Общая площадь здания превышает 47 тысяч квадратных метров, сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики города, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства Москвы Владислав Овчинский.

ЖК возводят на месте расселенных домов на улице Речников, земельный участок 18/2. Новостройка рассчитана на 441 квартиру и будет состоять из двух обособленных корпусов, объединенных общим подземным этажом с парковкой, въезд на которую расположится в отдельно стоящем одноэтажном блоке.

«Жилая площадь здания составит около 25 тысяч квадратных метров. Десять квартир в доме будут адаптированы для жильцов с ограниченной мобильностью — в них сделают увеличенные дверные проемы и предусмотрят специальные детали планировки и интерьера, рассчитанные для людей с особенностями здоровья. Сейчас на площадке завершаются монолитные работы, идет устройство инженерных сетей подземной части, а также продолжается технологическое присоединение объекта к сетям», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Здание строится в районе с развитой транспортной, досуговой и социальной-бытовой инфраструктурой. В 10 минутах ходьбы находится станция метро «Кленовый бульвар», за 15 минут можно дойти до музея-заповедника «Коломенское» и набережной Москвы-реки.

Рядом располагаются прогулочная зона у Нагатинского затона, образовательные и медицинские учреждения, кафе. Столичный стандарт качества обеспечивают единые подходы «Контроля Москвы» к безопасности и надежности строительства.

Архитектура ЖК отличается динамичностью — асимметрия зданий выражена переменной этажностью секций, их конфигурацией и колористическим решением. Фасады облицуют фиброцементными панелями теплых тонов. Переплеты лоджий, технические двери, корзины для кондиционеров, вставки на фасадах и первые этажи будут выполнены в оттенках серого.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее сообщил, что в Щербинке по программе реновации в новостройку на улице Чапаева переедут 147 жителей трех домов старого фонда.