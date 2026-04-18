Овчинский: на месте старой пятиэтажки в Измайлове появится современный жилой комплекс
В Измайлове возведут новый дом на 126 квартир по программе реновации
В районе Измайлово на востоке российской столицы началось возведение жилого дома в рамках программы реновации. Общая площадь объекта составит почти 13 тысяч квадратных метров, рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
Новостройка возводится по адресу: 3-я Прядильная улица, земельный участок 1А. Площадку под строительство освободили после сноса дома старого жилого фонда. Проект входит в зону ответственности Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.
Как объяснил Владислав Овчинский, здание будет односекционным. Оно рассчитано на 126 квартир.
«Три квартиры будут обустроены для маломобильных жителей. Для удобства всех жильцов в доме предусмотрены комфортные пространства общего пользования — светлые просторные лифтовые холлы, витражное остекление, широкие дверные проемы и безбарьерная среда. На первом этаже спроектированы комната консьержа и помещение для хранения детских колясок и велосипедов», — добавил руководитель департамента.
Дом отличается выгодным расположением: в шаговой доступности находятся парк Серебряно-Виноградного пруда и комплекс Измайловского кремля. Инфраструктура района включает супермаркеты, кафе, пекарни, спортивные клубы и медицинские учреждения. Также поблизости расположен лесопарк Измайлово.
При строительстве применят монолитную технологию. Экстерьер здания выполнят в «благородных кофейных оттенках» с использованием навесных вентилируемых фасадов из бетонной плитки и металлических панелей. Квартиры отличаться увеличенными оконными проемами, застекленными лоджиями и специальными корзинами для кондиционеров.
Придомовую территорию благоустроят по современным стандартам: игровые и спортивные площадки, а также зоны отдыха отделят от проезжей части. Двор оборудуют системой видеонаблюдения и современным освещением.
Как неоднократно отмечал мэр Москвы Сергей Собянин, ключевая цель программы реновации — формирование полноценной и качественной среды для жизни.
Заместитель столичного главы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов также рассказывал, что с момента старта программы реновации в городе подготовили уже более 300 строительных площадок.
