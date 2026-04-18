Овчинский: на месте старой пятиэтажки в Измайлове появится современный жилой комплекс

В Измайлове возведут новый дом на 126 квартир по программе реновации

В районе Измайлово на востоке российской столицы началось возведение жилого дома в рамках программы реновации. Общая площадь объекта составит почти 13 тысяч квадратных метров, рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Новостройка возводится по адресу: 3-я Прядильная улица, земельный участок 1А. Площадку под строительство освободили после сноса дома старого жилого фонда. Проект входит в зону ответственности Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.

Как объяснил Владислав Овчинский, здание будет односекционным. Оно рассчитано на 126 квартир.

«Три квартиры будут обустроены для маломобильных жителей. Для удобства всех жильцов в доме предусмотрены комфортные пространства общего пользования — светлые просторные лифтовые холлы, витражное остекление, широкие дверные проемы и безбарьерная среда. На первом этаже спроектированы комната консьержа и помещение для хранения детских колясок и велосипедов», — добавил руководитель департамента.

Дом отличается выгодным расположением: в шаговой доступности находятся парк Серебряно-Виноградного пруда и комплекс Измайловского кремля. Инфраструктура района включает супермаркеты, кафе, пекарни, спортивные клубы и медицинские учреждения. Также поблизости расположен лесопарк Измайлово.