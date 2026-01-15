Овчинский: два жилых комплекса по программе реновации возвели на западе Москвы

Строительство двух жилых комплексов по программе реновации завершили на Боровском проезде и на улице Багрицкого в Западном административном округе российской столицы. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики города, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства, Владислав Овчинский.

Он подчеркнул, что на месте расселенных по программе реновации домов возвели новые жилые комплексы общей площадью в 71 тысячу квадратных метров.

«Две новостройки по программе реновации появились в районах Можайский и Солнцево. В них 631 квартира, 12 из которых адаптированы для маломобильных жильцов. Жилая площадь зданий превышает 37 тысяч квадратных метров. Внутри новостроек и на придомовой территории предусмотрена безбарьерная среда», — привела слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Он добавил, что во дворе дома в Боровском проезде обустроили две игровые зоны для детей разного возраста, три спортивные площадки, а также место для тихого отдыха. Рядом — станция метро «Солнцево», детские сады, школы и поликлиника.

"Возле новостройки на улице Багрицкого оборудованы две детские и одна спортивная площадки, зона для тихого отдыха. Рядом расположены остановки городского транспорта, образовательные учреждения, магазины, аптеки и места для прогулок», — сказал Овчинский.

Первые этажи жилых комплексов оборудовали холлами и вестибюлями с высокими потолками, сквозными входными группами на обе стороны зданий и витражным остеклением. В подъездах проектировщики предусмотрели специальные комнаты для хранения колясок, велосипедов и снегокатов.

В отдельных помещениях общей площадью около 600 квадратных метров разместят объекты инфраструктуры: магазины, химчистки, ателье и многое другое.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее объявил о начале переезда жильцов в построенный по программе реновации новый дом на Родниковой улице в районе Солнцево. Она действует в Москве с августа 2017 года и предусматривает расселение 5176 старых домов, в которых проживают около миллиона горожан. Собянин поручил в два раза увеличить темпы реализации программы.

Возведение новых жилых домов сделало Москвы лидером по объемам строительства среди всех регионов России и позволило реализовать цели национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Вся информация о программе реновации представлена на портале mos.ru.