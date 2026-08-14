Овчинский: дом по программе реновации возведут в Северном Измайлове

Строительство дома на 363 квартиры началось в Северном Измайлове в Восточном административном округе Москвы по программе реновации. Общая площадь новостройки составит 21,6 тысячи квадратных метров. Об этом рассказал министр правительства столицы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства, Владислав Овчинский.

Он подчеркнул, что работы по возведению дома ведутся на 15-й Парковой улице, на земельном участке 42.

«Жилой комплекс будет состоять из пяти секций с подземной автостоянкой. В нем предусмотрены 363 квартиры с чистовой отделкой площадью свыше 21,6 тысячи квадратных метров. Пять из них адаптируют для маломобильных жителей», — привела слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Двор жилого комплекса, добавил он, будет и комфортным, и безопасным. В нем оборудуют детскую и спортивную площадки с резиновым покрытием, зоны для спокойного отдыха, проведут озеленение, установят современное освещение.

Монолитные работы надземной части здания на стройплощадке уже завершили, как и прокладку наружных инженерных сетей технологического присоединения — водопровода, канализации и водостока. После окончания возведения здания строители приступят к отделке квартир. Полы уложат ламинатом, стены оклеят флизелиновыми обоями для покраски, установят натяжные потолки. Для отделки кухонь, санузлов и лоджий используют керамогранитную плитку.

На первых этажах всех пяти секций оставили помещения для магазинов и социальных объектов, в подъездах предусмотрели колясочные и комнаты для консьержей. Кроме того, для удобства жителей в новостройке установят 13 современных лифтов.

Фасады оформят в терракотовом, белом и насыщенном коричневом оттенках, а переменная этажность придаст зданию более выразительный и динамичный силуэт. Такое решение отлично впишет новый дом в городской пейзаж.

Для отделки используют сертифицированную навесную фасадную систему с воздушным зазором и облицовкой из керамического лицевого кирпича. Она позволит поддерживать комфортный микроклимат в доме и повысить его энергоэффективность.

Строительство ведут в районе с отличной инфраструктурой: недалеко школы, детские сады, колледж, магазины, поликлиника, аптеки и другие объекты повседневного спроса. До благоустроенного Измайловского парка всего 15 минут ходьбы.

Как отмечал мэр Москвы Сергей Собянин, благодаря программе реновации новые и благоустроенные квартиры получат около одного миллиона горожан. В ближайшее время новоселья отметят несколько тысяч жителей Зюзина.

Программа реновации действует в столице с 2017 года и предусматривает расселение 5176 старых домов. Собянин поручил увеличить темпы ее реализации в два раза. Кроме того, высокие темпы строительства вывели Москву в лидеры среди российских регионов и помогли в реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни».