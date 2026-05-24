Овчинский: дом по программе реновации появится на Сиреневом бульваре Москвы

Работы по возведению нового жилого комплекса из двух корпусов общей площадью более 24 тысяч квадратных метров начались на Сиреневом бульваре в районе Восточное Измайлово по программе реновации. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства, Владислав Овчинский.

Он пояснил, что новый жилой комплекс появится на земельном участке 70/1, где ранее находились два дома из старого фонда: их снесли, а жителей расселили в рамках программы реновации.

«Восток столицы — лидер по количеству включенных в программу реновации старых домов. Сейчас на Сиреневом бульваре возводим еще один новый дом на 406 квартир, жилая площадь здания составит свыше 24 тысяч квадратных метров», — привела слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики Москвы.

Он обратил внимание, что шесть квартир спроектировали для маломобильных граждан. Безбарьерную среду предусмотрели в помещениях общего пользования: вестибюлях, коридорах и лифтовых холлах. По проекту в доме будет два жилых корпуса. Сейчас ведутся монолитные работы на уровне 10-го этажа.

Строительство нового жилого комплекса проходит в тихом и наполненном объектами социально-бытовой инфраструктуры районе. Напротив нового дома располагается вход в Измайловский парк, а в соседнем здании находится школа. В двух минутах ходьбы — остановки общественного транспорта, что очень удобно для будущих жильцов.

Придомовую территорию нового жилого комплекса благоустроят. Там появятся детская и спортивная площадки, места для отдыха, а также зеленые зоны. Для безопасности жителей во дворе установят освещение и камеры. Кроме того, для владельцев автомобилей предусмотрели отдельное парковочное пространство, а значит, придомовая территория станет свободной от машин.

Входы в оба корпуса сделали без ступеней и порогов. На первых этажах расположили просторные и светлые холлы с отдельным пространством для хранения колясок и комнатой для консьержа. В подъездах установят современные лифты и двери с доводчиками, а также противопожарные системы.

На первом этаже и в одноэтажной пристройке площадью почти 500 квадратных метров откроются магазины, кофейни, детские центры и другие организации для удобства жителей.

Оба здания возводят по монолитной технологии. После завершения работ симметричные башни корпусов окрасят в бежевые и коричневые оттенки, что органично впишет жилой комплекс в архитектурное и природное окружение.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее объявил о сдаче нового дома по реновации в Алексеевском районе. Кроме того, более 4,5 тысячи семей уже въехали в современные дома в районе Люблино, построенные в рамках городской программы.

Власти Москвы утвердили программу реновации в августе 2017 года для переселения около миллиона горожан в новые и благоустроенные квартиры из 5 176 домов старого фонда. Сергей Собянин распорядился нарастить темпы реализации программы в два раза.

Кроме предоставления нового жилья горожанам, программа реновации сделала Москву лидером среди регионов по объемам строительства. Высокие темпы возведения жилья также помогли в реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни».