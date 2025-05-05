Овчинский: деловой центр Porta создаст для Москвы около 2,5 тысячи рабочих мест

Благодаря строительству делового центра Porta в районе Филевский Парк в столице появится порядка 2,5 тысячи рабочих мест. Об этом заявил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики города, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства Москвы.

Новый 17-этажный деловой центр возведут на Заречной улице, всего в нем реализуют 26,1 тысячи квадратных метров офисных площадей.

Первый этаж отдадут под сервисную инфраструктуру: лобби с семиметровыми потолками и комфортной зоной ожидания, кафе и ресторан. На втором и третьем появятся коворкинг и сервисные офисы, на этажах выше — офисные помещения. Общая площадь здания с подземными этажами паркинга составит 43,3 тысячи квадратных метров.

Архитекторы предусмотрели для сотрудников центра альтернативное рабочее пространство, доступное для всех горожан.

«На открытом воздухе появится лестница-амфитеатр со стеклянными „крыльями“ по бокам, ступеньками-лавочками из натурального дерева и видом на набережную. Окончание строительства запланировано на 2025 год», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Сейчас на строительном объекте закончили устанавливать железобетонный каркас деловой башни, началась отделка фасадов. Во внутренней части здания идут монтаж инженерных систем, кладочные работы, устройство стилобатного покрытия подземного паркинга и подключение наружных сетей.

Чтобы сделать деловой центр комфортнее, архитекторы предусмотрели подземный паркинг на 250 машино-мест с бесконтактным доступом на территорию, а также станцию зарядки для экологичного электротранспорта.

Здание имеет сложную форму с остроугольным завершением. Со стороны главного фасада оно выглядит как две трапециевидные площади, соединенные с набережной Москвы-реки.

Территорию возле делового центра благоустроят: там сделают места для отдыха, выполнят ландшафтный дизайн и высадят взрослые деревья. С территории можно будет выйти к набережной и одной из станций водного электротранспорта, от которой будет возможность доехать по реке в сторону Карамышевской набережной и Киевского вокзала. Реализацией проекта занимается девелопер FORMA.