Овчинский: аудитория портала «СтроимПросто» выросла в два раза

За первое полугодие 2026 года число пользователей платформы «СтроимПросто» превысило три тысячи человек. Рост аудитории зафиксировали благодаря запуску онлайн-сервисов, которые позволяют застройщикам получать городские услуги и сопровождать строительные проекты в электронном формате, заявил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики города, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства Москвы, Владислав Овчинский.

Число пользователей увеличилось более чем вдвое относительно итогов прошлого года. Город последовательно занимается развитием цифровой экосистемы в сфере строительства.

Портал «СтроимПросто» является площадкой, объединяющей востребованные сервисы. Он помогает связанным со строительством участникам решать многие задачи дистанционно и сокращать число бумажных процедур. Кроме того, взаимодействие в рамках платформы становится быстрее и удобнее, ее возможности постоянно расширяются.

Москва продолжает делать городские сервисы максимально доступными для градостроительного сообщества.

«Новые цифровые инструменты помогают застройщикам получать необходимую информацию и сопровождать проекты в режиме онлайн, экономя время на рутинных процессах», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

По его словам, это особенно актуально в реализации проектов крупных объектов, так как скорость принятия решений напрямую влияет на сроки. Развитие сервисов помогает формировать более комфортную и современную среду для работы всех участников строительной отрасли.

Благодаря возможности получать услуги онлайн специалисты уделяют больше времени и внимания проектированию и строительству, а не подготовке документов и организационным вопросов. В результате реализация проектов ускоряется, а административная нагрузка на бизнес снижается.

Развитие платформы «СтроимПросто» стало одним из направлений цифровизации московской строительной сфере. Портал регулярно обновляется и получает новые сервисы и инструменты.

В личном кабинете застройщика пользователь имеет возможность проверить цифровую информационную модель, оценить качество подготовленных материалов до направления документов в городские органы власти, проанализировать технико-экономические показатели проекта, а также воспользоваться услугами оформления инфраструктурного договора.