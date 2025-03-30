Обустройство фасадов начали в строящемся по реновации ЖК на западе Москвы

Новый жилой комплекс из шести корпусов разной этажности возведут в московском районе Проспект Вернадского на западе столицы в рамках программы реновации. Об этом рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики, входящего в комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

Он подчеркнул, что новый ЖК на 444 квартиры возводят на улице Лобачевского на земельном участке 28/36. Сейчас строители приступили к обустройству фасадов корпусов, а также проводят черновую и чистовую отделку.

«Общая площадь жилого комплекса составит более 55 тысяч квадратных метров. В нем предусмотрено 444 квартиры с готовой улучшенной отделкой по стандартам программы реновации. В каждой секции смонтируют лифты, в подъездах оборудуют помещения для консьержей, колясок и велосипедов. В настоящее время на объекте ведется монтаж фасадов, черновая и чистовая отделка. Жилой комплекс возводят в районе со сложившейся городской и транспортной инфраструктурой. В пешей доступности находится станция метро „Проспект Вернадского“, а также объекты здравоохранения и учебные заведения», — привела слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики города Москвы.

На первых этажах корпусов откроют аптеки, магазины, кафе и другие предприятия социально-бытового назначения. После окончания строительства прилегающую к жилому корпусу территорию благоустроят. Для жителей организуют площадки для активного отдыха и занятий спортом, а также высадят газоны, деревья и кустарники. Также во дворах установят объекты наружного освещения и камеры видеонаблюдения.

Строительство жилого комплекса в районе Проспект Вернадского в рамках проекта реновации началось осенью 2022 года. Сейчас работы находятся на завершающей стадии.

Для возведения домов в рамках реновации строители используют профаб-технологии, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин. Это новая техника, которая позволяет возводить часть зданий из собранных на площадках блоков, выпущенных столичными предприятиями.

Программа реновации в столице действует с 2017 года. Она распространяется на более чем пять тысяч домов, чьи жители переедут в благоустроенные квартиры в новых домах, построенных по всем современным стандартам. Собянин уже распорядился увеличить темпы работ по реализации программы в два раза.

Кроме того, в столице продолжается программа комплексного развития территорий, в рамках которой на месте бывших промышленных зон и неэффективно используемых участков создают многофункциональные городские кварталы с жильем и всей необходимой инфраструктурой. На разной стадии готовности в городе идет работа на 302 такими проектами.