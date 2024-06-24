Объем инвестиций в экономику Москвы вырос благодаря поддержке бизнеса

Инвестиции в экономику Москвы в январе-марте 2024 года составили более триллиона рублей, что на 17,4% больше прошлогоднего показателя. Об этом заявил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Он подчеркнул, что на долю Москвы пришлось более 18% общероссийского объема инвестиций. Рост вложений стал следствием помощи, которую столица оказывает бизнесу.

«Это займы и субсидии, присвоение специальных статусов предприятиям и другие меры поддержки», — указал Ликсутов.

Более 60% от общего объема вложений составили собственные средства бизнеса, кредитные — свыше 17%. В то же время на бюджет Москвы пришлось более 14% от общего объема инвестиций.

Министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский отметил, что наибольшее количество инвестиций в основной капитал в январе — марте 2024 задействовали для производства машин и оборудования.

«Объем вложений составил около 398 миллиардов рублей — более 37% от общего объема инвестиций в основной капитал Москвы», — объяснил он.

Также город инвестировал в такое важное направление как строительство нежилых зданий и сооружений и благоустройство земель. На этот сектор пришлось порядка 23% вложений.

Инвестиции в строительство жилья составили примерно 19% от общего объема, а в создание объектов интеллектуальной собственности — тоже 19%.