Новые автобусные маршруты заработают в Подмосковье с 13 декабря
В систему Московского транспорта включат 25 действующих пригородных маршрутов на северо-западном и западном направлениях по договоренности между правительствами столицы и Подмосковья. На маршрутах внедрят стандарты, привычные для москвичей: предсказуемые интервалы движения автобусов, удобное расписание, профессиональные водители и современный подвижной состав.
Автобусы оснащены климат-контролем, современными информационными системами и различными другими сервисами и удобствами для пассажиров.
С 13 декабря экологичный транспорт выйдет еще на четыре направления в городские округа Красногорск и Одинцовский. У маршрутов 1358 и 1594 фиксированный тариф, прикладывать карту нужно только на вход.
- Проезд по карте «Тройка» на рейсе 1358 обойдется в 77 рублей, на 1594 — 140 рублей;
- проезд по банковской карта на маршруте 1358 будет стоить 78 рублей, на 1594 — 141 рублей.
У рейсов 1282 и 1580 тариф зависит от расстояния. Прикладывать карту нужно будет на вход и выход.
- По карте «Тройка» стоимость проезда составит от 63 до 105 рублей;
- по банковской карте — от 64 до 106 рублей.
На всех четырех маршрутах будет доступен проезд по безлимитным абонементам «Единый» зоны «Пригород» на 30, 90 и 365 дней, безлимитные абонементы «Единый» зоны «Пригород» на 30 и 90 дней по карте москвича для обучающихся, бесплатный проезд по карте москвича и жителя Московской области для льготных категорий по аналогии с городскими маршрутами столицы.
Бесплатный проезд на всех смежных маршрутах между Москвой и Подмосковьем также предоставляется льготным категориям граждан Московской области, лицам до 60 лет, с правом на бесплатный проезд на областных маршрутах.
Скидки при пересадке на метро и другие маршруты не предоставляются. Для бесплатной пересадки на другие виды Московского транспорта рекомендуется использовать абонементы «Единый» на 30, 90 и 365 дней зоны пригород. Карта «Стрелка» работать не будет.
Купить и пополнить «Тройку» модно в кассах и автоматах по продаже билетов столичного метрополитена, онлайн через мобильное приложение «Метро Москвы» или «Московский транспорт». Активировать удаленное пополнение можно на любом валидаторе в салоне автобуса.
Пригородный маршрут 580 заменят на новый рейс 1580. Всего с 13 декабря на свои маршруты выйдут 30 автобусов российского производства. Они проследуют от станций метро «Строгино», «Щукинская» и «Крылатское» в городские округа Одинцовский и Красногорск.
«Транспорт оборудовали всем необходимым для комфортных и безопасных поездок. Во второй половине декабря планируем открыть еще 4 маршрута между столицей и Подмосковьем», — добавил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
До 2028 года планируется включить в систему Московского транспорта не менее 30% действующих пригородных маршрутов. Запуск новых смежных межрегиональных рейсов не только повысит комфорт пассажиров, но и придаст дополнительный импульс развитию транспортной инфраструктуры в регионе.
Речь идет об установке современных остановочных павильонов, устройство выделенных полос, создание новых и реконструкцию существующих транспортных узлов, а также повышение использования разных видов городского транспорта для ежедневных поездок из Подмосковья в столицу и обратно.