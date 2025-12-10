Новые автобусные маршруты заработают в Подмосковье с 13 декабря

В систему Московского транспорта включат 25 действующих пригородных маршрутов на северо-западном и западном направлениях по договоренности между правительствами столицы и Подмосковья. На маршрутах внедрят стандарты, привычные для москвичей: предсказуемые интервалы движения автобусов, удобное расписание, профессиональные водители и современный подвижной состав.

Автобусы оснащены климат-контролем, современными информационными системами и различными другими сервисами и удобствами для пассажиров.

С 13 декабря экологичный транспорт выйдет еще на четыре направления в городские округа Красногорск и Одинцовский. У маршрутов 1358 и 1594 фиксированный тариф, прикладывать карту нужно только на вход.

Проезд по карте «Тройка» на рейсе 1358 обойдется в 77 рублей, на 1594 — 140 рублей;

проезд по банковской карта на маршруте 1358 будет стоить 78 рублей, на 1594 — 141 рублей.

У рейсов 1282 и 1580 тариф зависит от расстояния. Прикладывать карту нужно будет на вход и выход.

По карте «Тройка» стоимость проезда составит от 63 до 105 рублей;

по банковской карте — от 64 до 106 рублей.

На всех четырех маршрутах будет доступен проезд по безлимитным абонементам «Единый» зоны «Пригород» на 30, 90 и 365 дней, безлимитные абонементы «Единый» зоны «Пригород» на 30 и 90 дней по карте москвича для обучающихся, бесплатный проезд по карте москвича и жителя Московской области для льготных категорий по аналогии с городскими маршрутами столицы.