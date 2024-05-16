Москвичи смогут пользоваться высокоскоростным интернетом в фудмоллах | 360°

Москва 16 мая 2024, 13:00 Москвичи смогут пользоваться высокоскоростным интернетом в фудмоллах Unsplash

Читать 360 в

«МегаФон» прокачал связь в популярных столичных фудмоллах — «Центральном рынке» на Трубной и «Привозе» в Жулебине. Теперь посетителям пространств с авторской кухней и блюдами разных народов мира доступен высокоскоростной мобильный интернет, что позволит им моментально делиться эмоциями в соцсетях, общаться по видеосвязи.

Всегда на связи

Специалисты «МегаФона» установили внутри зданий новое телеком-оборудование, которое поддерживает диапазон LTE‑1800 и обеспечивает высокую емкость и проникающую способность сигнала мобильной связи. Теперь даже при большом потоке посетителей все гости фудмоллов смогут использовать интернет без прерываний сигнала, а гастрономические пространства — транслировать в прямом эфире музыкальные выступления и мастер-классы.

«Центральный рынок» и «Привоз» вошли в список самых популярных столичных фудмоллов. По данным оператора связи, мужчины приходят туда на 20% чаще женщин, а средний возраст гостей составляет от 26 до 45 лет. Посетители активно используют интернет, поэтому надежная и быстрая связь здесь необходима.

«Мы внедрили современное оборудование, которое даст возможность гостям оставаться на связи даже в самые загруженные часы работы фудмоллов и делиться впечатлениями от изучения гастрономической мировой культуры в соцсетях», — рассказал директор «МегаФона» по развитию в Московском регионе Михаил Прахов.

Крупнейшие фудмоллы Москвы

«Центральный рынок» является продолжателем идущей еще с дореволюционных времен истории базаров на Трубной площади. Сейчас посетители могут исследовать около 60 корнеров, винотеку и лавки с фермерскими продуктами. Также в этом пространстве можно поучаствовать в дегустациях и кулинарных мастер-классах, посетить концерты.

Фудмолл «Привоз» объединяет густонаселенные районы Выхино и Жулебино на юго-востоке Москвы и ориентируется одновременно на формат рынка и бистро. Здесь располагаются порядка 30 ресторанов и множество лавок, проводятся мастер-классы, маленьких посетителей развлекают аниматоры.