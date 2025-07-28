Москва вернулась к массовому строительству метро

Москва вернулась к массовому строительству объектов метро — одновременно возводятся 16 станций на трех линиях, в том числе двух будущих. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Улучшение транспортной доступности

«Работа над развитием метро не останавливается ни на один день. До 2030 года мы планируем построить в Москве более 30 новых станций», — добавил он.

Сейчас строят первые очереди Рублево-Архангельской и Бирюлевской линий, а также продолжение Троицкой. На площадках работают пять проходческих щитов.

Участок Троицкой линии «Новаторская» — «ЗИЛ» длиной 9,7 километра прошел технический пуск, открыть для пассажиров его планируют ко Дню города. К 2029 году планируется продлить ее и на юго-запад — до Ватутинок и самого Троицка.

Благодаря этому до 600 тысяч жителей семи районов столицы смогут ездить в центр быстрее на 10-15 минут. Чтобы добраться из Троицка до БКЛ и МЦК, понадобится в два раза меньше времени. Улучшится транспортная доступность Красной Пахры с ее важными для города объектами. Кроме того, новый участок должен разгрузить Сокольническую, Калужско-Рижскую и Бутовскую линии.

Полное открытие Рублево-Архангельской линии запланировано на 2027 год. Она соединит комплекс «Москва-Сити» с комплексом «СберСити» в Рублево-Архангельском, а позднее — и с городом Красногорском.

После этого улучшится транспортная ситуация для более чем 100 тысяч жителей Подмосковья. Улучшится и экологическая ситуация за северо-западе Москвы благодаря снижению интенсивности потока на Рублевском шоссе и проспекте Маршала Жукова.