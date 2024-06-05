Москва будет повышать популярность инженерных специальностей по всей России

Власти Москвы совместно с Российским обществом «Знание» будут повышать популярность инженерных специальностей в регионах России. Соглашение об этом подписали министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский и генеральный директор «Знания» Максим Древаль в рамках XXVII Петербургского международного экономического форума.

По словам Овчинского, укрепление престижа инженерных профессий и московской промышленности привлечет молодые кадры в реальный сектор экономики, а это позитивно скажется на работе московских предприятий.

Как следствие, в городе развивается инновационная научно-техническая среда, которая способствует созданию революционных промышленных технологий и повышению конкурентоспособности отечественной индустрии. Соглашение с Российским обществом «Знание» позволит объединить наши усилия в этой стратегически важной работе.

В образовательных учреждениях России установят информационные стенды, в вузах, школах и колледжах будут проводиться встречи с представителями промышленных предприятий Москвы. Также учащихся планируется отправлять на экскурсии по столичным заводам.

Благодаря поддержке, которую город оказывает уже сегодня, нам многое удалось реализовать совместно. Убежден, что соглашение придаст новый импульс развитию партнерства и впереди нас ждет продуктивная совместная работа во благо индустриальному сектору страны.

По поручению мэра Москвы Сергея Собянина в городе реализуется комплекс мер, направленных на повышение инвестиционной привлекательности столицы и развитие производства. Малые, средние и крупные предприятия могут воспользоваться более чем 20 системными мерами поддержки города, в том числе, целевыми займами и субсидиями. Также существует ряд антикризисных инструментов.

В том числе благодаря этим мерам в Москве активно развивается производство. В столице работает 4,2 тысячи промышленных компаний, в которых трудятся около 725 тысяч человек. Ежегодно в городе открывается 40–50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых.