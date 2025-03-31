Московским застройщикам открыли два бесплатных онлайн-сервиса для расчетов

Новые бесплатные сервисы «Калькулятор процедур» и «Калькулятор ТЭП» открыли на портале «СтроимПросто» для застройщиков и проектировщиков. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики столицы, входящего в комплекс градостроительной политики и строительства, Владислав Овчинский.

Новые инструменты предназначены для анализа, планирования и реализации строительных проектов. Их могут использовать инвесторы, застройщики, разработчики, исследовательские центры, вузы, эксперты в области недвижимости и урбанисты.

Сервисы разработали департамент градостроительной политики Москвы и Москомархитектура.

«Калькуляторы работают на базе нормативных актов и градостроительных стандартов Москвы. Сервисы проводят проверку по предельным техническо-экономическим показателям для строительного проекта, делают расчет, определяют список процедур и сроки, необходимые для реализации строительства. Это позволяет одновременно учитывать нормативные требования, рассчитывать ключевые параметры застройки и планировать последовательность процедур», — привела слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики города.

При помощи «Калькулятора процедур» пользователи могут разработать весь путь реализации проекта, учитывая согласования и сроки, а также последовательность этапов реализации

градостроительного проекта.

«Калькулятор ТЭП» предназначен для анализа техническо-экономических показателей проектируемой территории: плотности застройки, баланса жилой и нежилой недвижимости, сведений о социальных объектах для стратегического планирования и сокращения сроков реализации.

Новые сервисы помогут сформировать оценку стоимости изменения вида разрешенного использования участков, проводить расчеты места приложения труда и ключевых показателей на основании московских нормативов градостроительного проектирования, а также составить инструкции по шагам для начала строительства на основе самой актуальной информации.

В будущем калькуляторы включат в состав алгоритмов Цифрового мастер-планирования для проектирования будущей застройки и архитектурного облика Москвы. Сейчас они доступны на портале «СтроимоПросто».

Развитие электронных сервисов для предпринимателей стало частью реализации национального проекта «Экономика данных».