Московские производители медицинских изделий укрепили позиции на рынке

Медицинские компании наращивают свое производство при поддержке Москвы. За первое полугодие 2024 года выпуск лекарств и медизделий в городе вырос на 9,8%. Об этом сообщил министр правительства столицы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

По его словам, Москва создает благоприятный инвестиционный климат и предлагает промышленным компаниям пул инструментов поддержки, которых на сегодняшний день более 20. Свыше 300 московских предприятий выпускает лекарства, медицинскую технику и изделия и другую продукцию.

За первое полугодие столичные промышленники увеличили производство лекарств и медизделий почти на 10%. В частности, на 13,1% в натуральном выражении вырос объем производства диагностических реагентов и прочих фармпрепаратов.

Пациенты могу вернуться к привычному образу жизни без ограничений в движениях и нагрузке на тазобедренный сустав благодаря стабильной фиксации. При этом удалять установленные имплантаты в отдаленном послеоперационном периоде зачастую не требуется.

Московская компания по производству имплантатов и инструментов из титана «КОНМЕТ» разработала систему динамической фиксации при переломах шейки бедренной кости. Такое решение поможет надежно крепить костные отломки, а также создаст высокую стабильность оперированной нижней конечности и сократит риск осложнений в послеоперационном периоде.

Еще одна московская компания — производитель косметических оболочек для протезов CCOVER. С января по август 2024 года предприятие выпустило в 2,2 раза больше изделий, по сравнению с тем же периодом 2023-го.

Компания создает индивидуальные контур-каверы — особые косметические оболочки для протезов ног. Саму продукцию делают из полиуретана, благодаря чему сохраняется высокая прочность и эластичность элементов. С помощью быстросъемных креплений можно устанавливать и снимать изделия всего за 10 секунд.

Соучредитель и директор по развитию CCOVER Дмитрий Скорняков подчеркнул, что в стране только это предприятие занимается разработкой и производством косметических оболочек для протезов ног.

«Наши изделия компенсируют недостающий объем ноги и изменяют внешний вид протеза, делая его похожим на аксессуар или гаджет. Таким образом, мы меняем отношение человека к протезу и самому себе», — добавил Скорняков.