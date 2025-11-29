Ликсутов: в Москве впервые оцифровали документ о начале строительства метро

Столичная корпорация ЭЛАР с помощью своей разработки помогла впервые оцифровать исторический документ о начале строительства городского метро. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Он уточнил, что постановление «О строительстве Московского метрополитена» оцифровали для системы Росархива УИАД. Благодаря этому с электронной копией можно будет ознакомиться через интернет.

Ликсутов напомнил, что метро является не только частью транспортной системы, но и важным символом инженерной мысли и технологического прогресса столицы.

«Метрополитен, который в этом году отмечает свое 90-летие, бьет рекорды по темпам развития. С 2011 года сеть выросла в 1,7 раза, общая протяженность путей превысила 560 километров, а количество станций достигло 306 с учетом МЦК», — подчеркнул он.

По его словам, в юбилейный для метро год московское предприятие закончило оцифровку постановления от 1933 года, в котором определялись схемы линий, сроки и бюджеты строительства.

«Теперь этот исторический артефакт впервые доступен в онлайн-формате через систему УИАД Росархива. Каждый желающий может детально его изучить», — рассказал Ликсутов.