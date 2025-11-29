Ликсутов: в Москве впервые оцифровали документ о начале строительства метро
Столичная корпорация ЭЛАР с помощью своей разработки помогла впервые оцифровать исторический документ о начале строительства городского метро. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
Он уточнил, что постановление «О строительстве Московского метрополитена» оцифровали для системы Росархива УИАД. Благодаря этому с электронной копией можно будет ознакомиться через интернет.
Ликсутов напомнил, что метро является не только частью транспортной системы, но и важным символом инженерной мысли и технологического прогресса столицы.
«Метрополитен, который в этом году отмечает свое 90-летие, бьет рекорды по темпам развития. С 2011 года сеть выросла в 1,7 раза, общая протяженность путей превысила 560 километров, а количество станций достигло 306 с учетом МЦК», — подчеркнул он.
По его словам, в юбилейный для метро год московское предприятие закончило оцифровку постановления от 1933 года, в котором определялись схемы линий, сроки и бюджеты строительства.
«Теперь этот исторический артефакт впервые доступен в онлайн-формате через систему УИАД Росархива. Каждый желающий может детально его изучить», — рассказал Ликсутов.
Чтобы найти интересующую информацию, необходимо задать запрос по названию архива, фонда, описи или дела, а также по аннотациям и ключевым словам. Сейчас в базе есть более 67 тысяч фондов, 106 тысяч описей и 23,8 миллиона заголовков архивных дел.
Информация о строительстве метро и другие архивные дела стали доступны в режиме онлайн благодаря ГИС УИАД — Государственной информационной системе удаленного использования архивных документов.
Министр правительства Москвы, руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов объяснил, что сканирование, постобработку, распознавание текста и публикацию постановления выполнил с помощью собственных разработок столичный производитель планетарных сканеров и программных платформ ЭЛАР.
«Документ вошел в Государственную информационную систему удаленного использования архивных документов (ГИС УИАД) — единую цифровую точку доступа, где уже объединены электронные описи 13 федеральных архивов», — добавил он.
В системе можно ознакомиться с документами Государственного архива, Российского государственного архива экономики, Российского государственного военно-исторического архива, Российского государственного архива литературы и искусства и других крупнейших хранилищ страны.
Директор Российского государственного архива научно-технической документации Марина Малютина отметила, что проект создали ради объединения ресурсов и открытого доступа к ним. Система дает возможность посмотреть документы всем, кто интересуется историей, родословной или исследовательской работой.
«Поиск и просмотр каталогов доступны бесплатно и без регистрации, а для исследователей предусмотрен удаленный доступ к электронным копиям с возможностью расширенного поиска и заказа документов онлайн», — объяснила Малютина.
ГИС УИАД разработала московская компания ЭЛАР по заказу Федерального архивного агентства. Корпорация занимается проектами на рынке систем управления информацией более 30 лет. Она стала первой, кто ввел понятие «электронный архив».
Также ГИС УИАД разрабатывает собственные продукты, в том числе программные платформы, специализированные сканеры и роботизированные архивные накопители.