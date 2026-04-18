Ликсутов: в Москве обновят более 73 тысяч навигационных элементов

В связи с открытием нового городского вокзала Москва-Сити МЦД-1 в столице обновят свыше 73 тысяч навигационных элементов. Улучшенные указатели и схемы уже появились в поездах и на станциях метро. Об этом заявил заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Мэр Москвы Сергей Собянин и генеральный директор ОАО «РЖД» Олег Белозеров 16 апреля открыли вокзал Москва-Сити D1. Благодаря новому объекту пассажиры смогут быстро осуществлять пересадки между метро, МЦК, D1 и D4 в едином контуре.

В связи с запуском вокзала в мегаполисе началось масштабное обновление навигационных указателей и схем.

«Завершили формирование хаба „Москва-Сити“ по поручению Мэра Москвы Сергея Собянина. Теперь хаб объединяет станции Филевской линии, МЦК, D1 и D4», — подчеркнул Ликсутов.

Он напомнил о серьезных изменениях, которые произошли в районе с 2010 года. Раньше на месте хаба находилась только мало востребованная железнодорожная станция Белорусского направления, пассажиропоток которой в сутки составлял всего 200 человек.

Сегодня узлом каждый день пользуются 56 тысяч горожан, рассказал Ликсутов. По его словам, к 2030 году этот показатель увеличится на 40%, до 77 тысяч человек.