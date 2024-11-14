Сегодня 09:38 Ликсутов: товары столичного производства экспортируют в Иран, ОАЭ и Саудовскую Аравию 0 0 0 Фото: Департаментинвестиционной и промышленной политики Москвы Москва

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Московские компании продолжают развивать сотрудничество со странами Персидского залива, заявил заместитель мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов. По его словам, продукцию столичных предприятий экспортируют в Иран, Объединенные Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию.

Москва оказалась лидером среди всех российских субъектов по объему несырьевого неэнергетического экспорта в страны Персидского залива. За первые шесть месяцев 2024 года более половины поставок пришлось на Иран, более 25% — на Саудовскую Аравию, и около 15% экспортировали в ОАЭ. «В соответствии с распоряжением Сергея Собянина город оказывает поддержку экспортноориентированным компаниям. Укреплять международное сотрудничество столичным промышленниками помогает центр „Моспром“», — добавил максим Ликсутов.

В середине сентября восемь агропромышленных компаний из столицы поучаствовали в международной выставке Foodex Saudi. В этом помогли специалисты центра «Моспром».

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы 1/3 Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы 2/3 Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы 3/3

«На коллективном стенде Москвы столичные производители представили товары для здорового питания, премиум-сорта чая, адаптированное под рынок Саудовской Аравии мороженое, безалкогольные напитки и другую продукцию агропромышленного комплекса», — рассказал министр правительства Москвы, глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

По его словам, арабские контрагенты заинтересовались российской продукцией. Им понравились компактное оборудование для выпуска десертов, предприятие благодаря участию в выставке заключило договор на поставку этого оборудования.

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы 1/3 Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы 2/3 Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы 3/3

Понравилась зарубежным партнерам и рыбная продукция из Москвы. Одна из столичных компаний готовится к сертификации по стандартам халяль, чтобы выйти на рынки с арабскими партнерами. Продукция этого предприятия уже есть в Армении, Азербайджане и Казахстане, Узбекистане, Киргизии, Грузии и Белоруссии. Заместитель коммерческого директора компании Виктория Исаева объяснила, что благодаря сертификату «Халяль» компания может выйти на новые перспективные рынки ближневосточных и африканских государств.