Ликсутов: столичные производители сыграли историческую роль в развитии метро

Московский метрополитен 15 мая празднует свое 90-летие. Столичные производители сыграли исторически значимую роль в развитии инфраструктуры метрополитена и продолжают обеспечивать его критически значимой продукцией. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Метро прочно вошло в жизнь горожан, став самым удобным, надежным и безопасным видом транспорта. Под руководством мэра Сергея Собянина город активно развивает рельсовый каркас, что позволяет занимать лидирующие позиции в мире по эффективности транспортной системы и с каждым годом улучшать качество обслуживания пассажиров.

История столичного метрополитена началась со станции «Сокольники» — 15 мая 1935 года она первой приняла пассажиров и стала символом инженерного прорыва и новой городской жизни. Сегодня столица продолжает писать новую главу этой истории, внедряя и расширяя передовые технологии.

Лишь за 15 лет метрополитен пополнился еще 120 станциями: сегодня их 302, включая станции МЦК. Московские производители исторически принимают активное участие в развитии метро, наращивая производственные мощности, предлагая инновационные решения и совершенствуя технологии, отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

«Во многом этому способствует пул развитых инструментов поддержки, который включает свыше 20 всесторонних мер — льготное инвесткредитование, возможность арендовать землю у города по льготной ставке при строительстве предприятия в рамках масштабных инвестиционных проектов, присвоение специальных статусов и другие», — сказал он.

Ведущим поставщиком кабельно-проводниковой продукции с момента открытия первой линии метро в 1935 году является «Москабельмет». «Фабрика Вентиляции ГалВент» разработала и установила воздуховоды, системы шумопоглощения и фасонные изделия более чем на 100 станциях. Специалисты «Электропривод НПЦ-21» участвовали в строительстве и оснащении более чем 50 станций метро.

«В проектах метрополитена наша компания применяет современные отечественные решения, начиная от силовых шкафов и заканчивая интеллектуальными системами диспетчеризации», — рассказал гендиректор компании Валерий Притулин.