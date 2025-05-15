Ликсутов: столичные производители сыграли историческую роль в развитии метро
Московский метрополитен 15 мая празднует свое 90-летие. Столичные производители сыграли исторически значимую роль в развитии инфраструктуры метрополитена и продолжают обеспечивать его критически значимой продукцией. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
Метро прочно вошло в жизнь горожан, став самым удобным, надежным и безопасным видом транспорта. Под руководством мэра Сергея Собянина город активно развивает рельсовый каркас, что позволяет занимать лидирующие позиции в мире по эффективности транспортной системы и с каждым годом улучшать качество обслуживания пассажиров.
«Промышленный сектор столицы обеспечивает инфраструктуру метро современным высокотехнологичным оборудованием, включая кабельно-проводниковую продукцию, сложные системы вентиляции и железнодорожной автоматики, противопожарной защиты», — подчеркнул Ликсутов.
История столичного метрополитена началась со станции «Сокольники» — 15 мая 1935 года она первой приняла пассажиров и стала символом инженерного прорыва и новой городской жизни. Сегодня столица продолжает писать новую главу этой истории, внедряя и расширяя передовые технологии.
Лишь за 15 лет метрополитен пополнился еще 120 станциями: сегодня их 302, включая станции МЦК. Московские производители исторически принимают активное участие в развитии метро, наращивая производственные мощности, предлагая инновационные решения и совершенствуя технологии, отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.
«Во многом этому способствует пул развитых инструментов поддержки, который включает свыше 20 всесторонних мер — льготное инвесткредитование, возможность арендовать землю у города по льготной ставке при строительстве предприятия в рамках масштабных инвестиционных проектов, присвоение специальных статусов и другие», — сказал он.
Ведущим поставщиком кабельно-проводниковой продукции с момента открытия первой линии метро в 1935 году является «Москабельмет». «Фабрика Вентиляции ГалВент» разработала и установила воздуховоды, системы шумопоглощения и фасонные изделия более чем на 100 станциях. Специалисты «Электропривод НПЦ-21» участвовали в строительстве и оснащении более чем 50 станций метро.
«В проектах метрополитена наша компания применяет современные отечественные решения, начиная от силовых шкафов и заканчивая интеллектуальными системами диспетчеризации», — рассказал гендиректор компании Валерий Притулин.
По его словам, каждый этап — от проектирования до пуско-накладочных работ — проходит с особым вниманием к качеству и надежности. Инженеры тщательно следят за соблюдением всех требований безопасности.
Продукция компании «Газпромнефть — Битумные материалы» используется для гидроизоляции кровельных участков наземных частей станций и основных монолитных подземных конструкций. Производитель систем железнодорожной автоматики в России «ЭЛТЕЗА» активно участвует в модернизации метро, внедряя высокотехнологичное оборудование для управления движением поездов.
С 2013 года Микрон и ООО «Микрон Секьюрити Принтинг» поставляют Московскому метрополитену транспортные карты «Тройка». Весь процесс производства карт полностью локализован в столице.
Производитель RFID-продукции «Смарт Системз» сотрудничает с метро с 2015 года. За это время компания произвела более 15 миллионов единиц сувенирной продукции. Помимо всего прочего, столичные предприятия постоянно обновляют подвижной состав.
Утилизацией занимается ПК «ВТОРАЛЮМИНПРОДУКТ». С 2015 по 2020 год компания работала над экологически безопасным и эффективным выводом из эксплуатации старых вагонов — это стало важным шагом к модернизации одного из крупнейших транспортных узлов мира.