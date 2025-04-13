Ликсутов: новые модели гоночных болидов разработали и выпустили в ОЭЗ «Технополис Москва»

На территории особой экономической зоны «Технополис Москва» разработали и выпустили высокоскоростные автомобили для профессиональных спортсменов и автолюбителей. У них есть две конфигурации — «спорт» и «город», рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина город поддерживает и стимулирует рост отечественного автопрома, в том числе спортивного. На базе ОЭЗ „Технополис Москва“ активно развивается электромобилестроительный кластер, в ближайшее время планируем запустить также автомобилестроительный», — сказал Ликсутов.

Кузов болида напоминает «Москвич 401», в нем установили двигатель ВАЗ-21126, а наружные панели выполнили из композитных материалов.

В ОЭЗ, добавил он, на сегодняшний день производят широкий ассортимент автотранспортной продукции, начиная от датчиков температуры и заканчивая электрогрузовиками и гоночными автомобилями.

«Конструкторское бюро „АртЛайн Технолоджи“ представило новые уникальные болиды, кузов которых напоминает „Москвич 401“. Мощность двигателя новинок — от 150 до 400 лошадиных сил. Автомобили способны развивать скорость до 260 километров в час, а разгон до 100 километров происходит за 4,3 секунды», — подчеркнул Ликсутов.

Болиды уже прошли серию испытаний, регистрацию и полностью готовы к использованию. Двухместная гоночная «Формула», закрытая кузовными панелями из композитных материалов, при движении испытывает только аэродинамические нагрузки.