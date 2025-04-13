Ликсутов: новые модели гоночных болидов разработали и выпустили в ОЭЗ «Технополис Москва»
На территории особой экономической зоны «Технополис Москва» разработали и выпустили высокоскоростные автомобили для профессиональных спортсменов и автолюбителей. У них есть две конфигурации — «спорт» и «город», рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
Кузов болида напоминает «Москвич 401», в нем установили двигатель ВАЗ-21126, а наружные панели выполнили из композитных материалов.
«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина город поддерживает и стимулирует рост отечественного автопрома, в том числе спортивного. На базе ОЭЗ „Технополис Москва“ активно развивается электромобилестроительный кластер, в ближайшее время планируем запустить также автомобилестроительный», — сказал Ликсутов.
В ОЭЗ, добавил он, на сегодняшний день производят широкий ассортимент автотранспортной продукции, начиная от датчиков температуры и заканчивая электрогрузовиками и гоночными автомобилями.
«Конструкторское бюро „АртЛайн Технолоджи“ представило новые уникальные болиды, кузов которых напоминает „Москвич 401“. Мощность двигателя новинок — от 150 до 400 лошадиных сил. Автомобили способны развивать скорость до 260 километров в час, а разгон до 100 километров происходит за 4,3 секунды», — подчеркнул Ликсутов.
Болиды уже прошли серию испытаний, регистрацию и полностью готовы к использованию. Двухместная гоночная «Формула», закрытая кузовными панелями из композитных материалов, при движении испытывает только аэродинамические нагрузки.
«В основе конструкции — углепластиковый монокок и внедренная в него сварная алюминиевая рама, к которой сверху прикреплен каркас безопасности. Двигатель, подготовленный компанией „АртЛайн Технолоджи“, оснащен системой смазки с сухим картером и масляным радиатором. За основу взят серийный двигатель ВАЗ-21126», — рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.
Автомобиль также оснастили независимой подвеской и стабилизаторами поперечной устойчивости. Коробка передач у него механическая, уточнил гендиректор «АртЛайн Технолоджи» Александр Нестеров.
«Трансмиссия состоит из двухдискового сухого сцепления и шестиступенчатой секвентальной кулачковой коробки передач с дифференциалом повышенного трения. Управление КПП осуществляется с помощью подрулевых лепестков. В салоне — восемь сопел вентиляции и плафон освещения на потолке», — пояснил он.
Для обивки сидений использовали оригинальный дизайн, в болиде установили приборную панель, центральную консоль и трубы каркаса безопасности.
Гоночные авто компании-разработчика и производителя столичной ОЭЗ принимают участие в региональных и национальных соревнованиях — Российской серии кольцевых гонок, Moscow Classic Grand Prix, Кубке России Akhmat Race, чемпионате Московской области и других.
Генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев отметил, что выпускающая болиды конструкторская компания расположилась в «Печатниках» с 2014 года на производственной площади более 1000 квадратных метров.