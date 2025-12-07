Ликсутов назвал бизнес-парк Ostankino самым успешным проектом деловой застройки

Возведенные в Бутырском районе Москвы по программе стимулирования создания мест приложения труда (МПТ) шесть корпусов бизнес-парка Ostankino заняли различные компании. Как сообщил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, площадка стала самым успешным проектом среди современной деловой застройки столицы.

«Два здания полностью приобрели крупные инвесторы: в одном разместился IT-холдинг, в другом — оператор гибких офисов. Благодаря вводу бизнес-парка в эксплуатацию создано более 12 тысяч новых рабочих мест для жителей города», — отметил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Комплекс бизнес-парка Ostankino состоит из шести корпусов в 12 этажей, каждый общей площадью более 135 тысяч квадратных метров.

«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина город последовательно развивает современную деловую инфраструктуру в рамках создания МПТ. Объекты офисной недвижимости и бизнес-центры занимают среди таких проектов лидирующие позиции — их доля составляет 41% от общего объема согласованного строительства. Совокупная площадь превысит 3,2 миллиона квадратных метров, что позволит создать новые рабочие места и обеспечить компании комфортными и технологичными пространствами», — рассказал Ликсутов.

Он отметил, что деловой парк Ostankino — первый объект, который появился в рамках городской программы МПТ. Возведением комплекса занимался частный инвестор.

Резидентами нового бизнес-парка стали компании из разных сфер. Во втором корпусе разместился инвестор «Евромир Групп», специализирующийся на сдаче коммерческой недвижимости в аренду.

Площадь в 3,3 тысячи квадратных метров арендовала сеть сервисных офисов ASPACE для организации 540 готовых рабочих мест с выполненной отделкой, мебелью и современной инженерией. Это уже восьмой проект сети в Москве.

Пятый корпус полностью приобрела ГК «Астра» — российский IT-холдинг превратил здание в свою штаб-квартиру. Компания занимается разработкой и внедрением отечественного программного обеспечения, а также формированием экосистемы решений для построения IT-инфраструктур.

Два этажа шестого корпуса общей площадью свыше трех тысяч квадратных метров занял производитель и поставщик одежды и детских игрушек Gulliver Group. Там находятся офисные пространства для руководителей и отделов, занимающихся развитием и продвижением бренда.

Бизнес-центр Ostankino — это не только офисы, но и общественные пространства с зонами отдыха и спорта, кабинетами на открытом воздухе и большой площадкой для проведения городских мероприятий. Об этом напомнил директор по управлению проектами компании PIONEER Алексей Варламов.

«На первых этажах зданий работают магазины, сервисные точки, кафе и рестораны», — отметил он, добавив, что добраться до бизнес-центра можно удобными пешеходными маршрутами от станций метро «Бутырская» и «Останкино» МЦД-3.

Девелопер построил все здания бизнес-парка с учетом энергоэффективных технологий и в полном соответствии мировым экологическим стандартам. На территории в 2,5 тысячи квадратных метров высадили деревья и кустарники, а все общественные пространства возвели из натуральных материалов.

Программа стимулирования создания мест приложения действует в Москве с 2020 года и уже охватила почти все районы города. Инвесторы занимаются возведением более 250 объектов общей площадью 7,8 миллиона квадратных метров. Это промышленные предприятия, офисные и торговые центры, учреждения образования, культуры и спорта, которые обеспечат 340 тысяч рабочих мест для горожан.