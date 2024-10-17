Ликсутов: более 1,6 млн квадратных метров промплощадей построят в Москве

В рамках льготного инвестиционного кредитования в Москве построят свыше 1,6 миллиона квадратных метров новых промышленных площадей. Об этом рассказал заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Он напомнил, что по поручению мэра города Сергея Собянина с 2022 года Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства реализует программу субсидирования ставки по льготным инвесткредитам. Их выдают под 3% и до трех миллиардов рублей на развитие производств сроком на три года.

«В столице будет построено более 1,6 миллиона квадратных метров производственных площадей, а также создано свыше 27,5 тысячи новых рабочих мест», — подчеркнул Ликсутов.

В Москве откроют новые производства медицинских изделий, лекарств, продуктов питания и другие.

Министр правительства столицы, руководитель городского департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов при этом обратил отдельное внимание на создание новых рабочих мест в городе.