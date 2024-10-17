Ликсутов: более 1,6 млн квадратных метров промплощадей построят в Москве
В рамках льготного инвестиционного кредитования в Москве построят свыше 1,6 миллиона квадратных метров новых промышленных площадей. Об этом рассказал заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
Он напомнил, что по поручению мэра города Сергея Собянина с 2022 года Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства реализует программу субсидирования ставки по льготным инвесткредитам. Их выдают под 3% и до трех миллиардов рублей на развитие производств сроком на три года.
«В столице будет построено более 1,6 миллиона квадратных метров производственных площадей, а также создано свыше 27,5 тысячи новых рабочих мест», — подчеркнул Ликсутов.
В Москве откроют новые производства медицинских изделий, лекарств, продуктов питания и другие.
Министр правительства столицы, руководитель городского департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов при этом обратил отдельное внимание на создание новых рабочих мест в городе.
Только за девять месяцев 2024 года благодаря механизму льготного инвесткредитованиямосковские предприятия привлекли средства на строительство более 781 тысячи квадратных метров промышленных площадей, где будет создано 12,5 тысячи рабочих мест.
Анатолий Гарбузов
Так, например, производитель электроники для транспорта «Итэлма» сможет привлечь три миллиарда рублей для возведения нового промышленного объекта. Площадь строения составит 84,6 тысячи «квадратов». Внутри оборудуют центры исследований и разработок, информационных технологий и электроники.
Компания «Еком Компани», занимающаяся производством чая и специй, выкупила промышленную инфраструктурную площадку почти на шесть тысяч «квадратов» и более 50 единиц оборудования. Для этого предприятия смогло привлечь 710 миллионов рублей. Новый объект введут в эксплуатацию в 2025 году.
Программой льготного инвестиционного кредитования также воспользовалась московская компания «Альфа». Организация привлекла 500 миллионов рублей, который направит на возведение нового завода по производству железобетонных конструкций и товарного бетона.
Площадь будущего предприятия составит почти 14 тысяч квадратных метров. После появления новой площадки компания нарастит выпуск продукции, применяемой при строительстве жилых домов и значимых социальных и инфраструктурных объектов. Благодаря этому в городе создадут 60 рабочих мест. Предприятие планируют ввести в эксплуатацию в 2025 году.
Фирма «Анком-мед», выпускающая медицинское оборудование, привлекла 150 миллионов рублей на покупку производственной площадки на 1,5 тысячи квадратных метров. Благодаря этому предприятие увеличит объем выпускаемой продукции.