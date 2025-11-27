«Крик о помощи». Жители Коммунарки просят спасти алабаев из «псевдопитомника» у автосервиса
Жители Коммунарки потребовали спасти алабаев из «псевдопитомника» у автосервиса
В Коммунарке вспыхнул скандал вокруг автосервиса: местные жители рассказали 360.ru, что на территории сервиса и стройки мужчины держат на привязи несколько крупных собак, включая алабаев. По словам очевидцев, животные годами содержатся в тесных клетках и вольерах, некоторые прочно привязаны без возможности нормально ходить. Ночные стоны и скулеж слышны в районе постоянно.
Плач стоит на весь район. Что происходит у автосервиса в Коммунарке
Как рассказала одна из жительниц, история длится около трех лет. Количество собак менялось, но их плач — особенно щенков — звучал постоянно. Позавчера в соцсетях разлетелось видео с громким скулением, после чего очевидцы приехали на место и сняли условия содержания.
Что говорят владельцы
У входа им представился мужчина, назвавший себя владельцем собак. Он утверждал, что занимается разведением породы, а самой взрослой собаке — всего около двух лет.
Жители считают это странным: количество животных, условия и постоянный лай, по их словам, больше напоминают нелегальный притравочный «питомник».
Что говорят волонтеры и соседи
Другая очевидца рассказала 360.ru, что владельцами являются иностранцы — таджики и узбеки, и что в районе давно знают об этом месте.
«Летом там были щенки, круглые сутки — вой на весь район. Какое-то время назад местный проболтался, что для боев разводят. Ну, в общем, эту шайку-лейку надо как-то разгрести, потому что, видите, собаки в ужасных условиях содержатся. Волонтеры уже пытались вывозить оттуда собак», — призналась она.
Жалобы в полицию были, но реакции — нет
По ее очевидицы, жители неоднократно подавали заявления в полицию, но реакции она не видела.
В чате инициативной группы активного координатора нет, многие надеются на внимание СМИ и проверку правоохранителей.
Что требуют местные жители
Очевидцы подчеркивают, что животные истощены, содержатся в антисанитарных условиях. Кроме того, нарушается тишина и общественный порядок, а также есть вопросы о законности разведения и о праве иностранцев вести такую деятельность.
«В бане один алабай закрыт, он воет всю ночь. Это уже не просто шум — это крик о помощи», — говорит жительница.
Местные надеются, что резонанс вынудит правоохранителей и надзорные органы приехать с проверкой и разобраться, что именно происходит на закрытой территории возле автосервиса.