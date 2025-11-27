«Крик о помощи». Жители Коммунарки просят спасти алабаев из «псевдопитомника» у автосервиса

В Коммунарке вспыхнул скандал вокруг автосервиса: местные жители рассказали 360.ru, что на территории сервиса и стройки мужчины держат на привязи несколько крупных собак, включая алабаев. По словам очевидцев, животные годами содержатся в тесных клетках и вольерах, некоторые прочно привязаны без возможности нормально ходить. Ночные стоны и скулеж слышны в районе постоянно.

Плач стоит на весь район. Что происходит у автосервиса в Коммунарке

Как рассказала одна из жительниц, история длится около трех лет. Количество собак менялось, но их плач — особенно щенков — звучал постоянно. Позавчера в соцсетях разлетелось видео с громким скулением, после чего очевидцы приехали на место и сняли условия содержания.

Что говорят владельцы

У входа им представился мужчина, назвавший себя владельцем собак. Он утверждал, что занимается разведением породы, а самой взрослой собаке — всего около двух лет.

Жители считают это странным: количество животных, условия и постоянный лай, по их словам, больше напоминают нелегальный притравочный «питомник».

Что говорят волонтеры и соседи

Другая очевидца рассказала 360.ru, что владельцами являются иностранцы — таджики и узбеки, и что в районе давно знают об этом месте.

«Летом там были щенки, круглые сутки — вой на весь район. Какое-то время назад местный проболтался, что для боев разводят. Ну, в общем, эту шайку-лейку надо как-то разгрести, потому что, видите, собаки в ужасных условиях содержатся. Волонтеры уже пытались вывозить оттуда собак», — призналась она.