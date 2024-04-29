Инвесторы в рамках программы МПТ создадут в Москве более 90 тысяч рабочих мест | 360°

Москва 29 апреля 2024, 15:20 Инвесторы в рамках программы МПТ создадут в Москве более 90 тысяч рабочих мест Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

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Более 90 тысяч москвичей найдут работу рядом с домом благодаря действующей в городе программе по стимулированию создания мест приложения труда (МПТ). В первом квартале 2024 года власти российской столицы подписали 26 соответствующих соглашений с инвесторами, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Он подчеркнул, что нацеленную на создание новых рабочих мест программу реализуют в соответствии с постановлением мэра Москвы Сергея Собянина.

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«Она позволит сократить время в пути до работы для многих жителей столицы, снизить нагрузку на транспортную систему и сбалансировать застройку города. Благодаря подписанным с начала года новым соглашениям более 90 тысяч москвичей смогут найти работу рядом с домом», — заявил Ликсутов.

Подписавшие соглашение инвесторы построят в девяти административных округах Москвы три центра инноваций, завод по производству фасадных систем и светопрозрачных конструкций, производственный комплекс для легкой и пищевой промышленности, 20 многофункциональных офисных центров, три логистических комплекса, четыре детских образовательных учреждения, три торговых центра и промышленно-производственный объект.

«Совокупное количество рабочих мест, созданное по городской программе, превысит 210 тысяч. Это почти на 40% больше, чем за 2023 год», — подчеркнул министр правительства Москвы и руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский.

Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Самая большая доля вакансий (70 тысяч) появится в новых офисных и бизнес-центрах. Более шести тысяч рабочих мест обеспечат промышленные комплексы и центры инноваций. На работу в логистических парках возьмут около четырех тысяч человек.

Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Программа стимулирования создания МПТ действует в Москве четыре года. За это время правительство столицы заключило более 90 соглашений с инвесторами на возведение коммерческой недвижимости общей площадью более 4,5 миллиона квадратных метров.

Всего на развитие города и создание новых рабочих мест привлекут более 1,4 триллиона рублей.

Стать участниками программы смогут и компании-застройщики. Заявки от них принимают через онлайн-сервис на Инвестиционном портале Москвы.