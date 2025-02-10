Идеи для свидания в День влюбленных. Восемь романтических спектаклей в Москве к 14 февраля
Театр всегда считался подходящим местом для романтического вечера. Особая атмосфера, любовная история на сцене и традиционный буфет в антракте — чем не идеальное сочетание для свидания? Московские театры приготовили восемь спектаклей, которые покажут на День всех влюбленных и следующие за ним выходные. О них — в материале 360.ru.
«Влюбленный Шекспир» в Московском драматическом театре имени А. С. Пушкина
Постановку Евгения Писарева, основанную на киносценарии Тома Стоппарда и Марка Нормана, покажут 14 февраля. За этот спектакль Писарев получил премию «Хрустальная Турандот» в категории «Лучшая режиссерская работа».
Сюжет строится вокруг молодого драматурга, который страдает из-за творческого кризиса и отсутствия средств на жизнь. К тому же, его возлюбленная Виола обещана другому против своей воли. Желая осуществить свою мечту стать актрисой, отважная девушка переодевается в мужчину.
«Щастье!» в Театре Моссовета
Спектакль Аллы Сигаловой можно будет посмотреть 15 февраля. В его основу легла фолк-опера «Клоп» Юлия Кима и Владимира Дашкевича, созданная по мотивам одноименной сатирической пьесы Маяковского.
В центре сюжета — пролетарий Иван Присыпкин и его избранница Зоя Березкина. Герои ищут путь к счастью, который порой оказывается совсем не простым.
«Игроки» в театре «Школа драматического искусства»
Эта постановка ждет зрителей 14 и 15 февраля. Она предназначена для публики старше 18 лет. Спектакль стал оригинальным прочтением одноименной пьесы Гоголя о картежнике, который считает себя непобедимым.
Любопытно, что все мужские роли в спектакли играют женщины. По словам режиссера Игоря Яцко, именно актрисам удается лучше всего передать страстную натуру игроков.
«С неба упали три яблока» в «Ведогонь-театре»
Спектакль по повести Наринэ Абгарян «С неба упали три яблока» можно будет увидеть 16 февраля. Постановщиком выступила Татьяна Тарасова, также поставившая спектакль «Толстая тетрадь» в Театре наций.
События произведения разворачиваются в крошечной армянской деревне Маран, которая столкнулась с огромным количеством бедствий. Ее жительница Анатолия заболела. Она уверена, что впереди ее уже не ждет ничего хорошего. Однако жизнь умеет преподносить сюрпризы.
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«Чужой ребенок» в Московском театре на Таганке
Комедию положений по пьесе Василия Шкваркина покажут 14 февраля. Постановкой занимался Александр Карпушин. По его режиссерскому решению характеры персонажей усилили и сделали несколько карикатурными.
В центре истории — молоденькая артистка Маня, в которую влюблены сразу три молодых человека. Девушка не обращает на них внимания, поскольку поглощена репетициями. Но вдруг неожиданная новость запускает целую цепочку событий.
«Что угодно, или 12-я ночь» в Московском новом драматическом театре
Еще одна постановка по шекспировской истории ждет публику 14 февраля. Режиссером выступил Вячеслав Долгачев. Он постарался взглянуть на классические тексты под иным углом. Его версия «12-й ночи» вышла за рамки простой комедии положений и затронула довольно глубокие темы.
Спектакль, конечно, посвящен темам влюбленности и любви. Его персонажи пытаются выяснить, не принимают ли они за любовь нечто совсем другое.
«Любовный напиток» в Московском академическом музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко
Сразу после выходных, 17 февраля, жители и гости Москвы смогут посмотреть и послушать оперу «Любовный напиток» Гаэтано Доницетти в постановке Людмилы Налетовой. Спектакль соединил в себе лирические нотки и буффонаду.
По сюжету Неморино страдает от безответных чувств к красавице Адине. Неожиданно в их деревню приезжают брутальный сержант Белькоре и шарлатан Дулькамара, который предлагает «зелья», способные решить любую проблему.
«Девичник» в Театре на Малой Ордынке
Спектакль режиссера Владимира Ячменева ждет зрителей 16 февраля. В его основе — роман и пьеса американской писательницы Лоры Каннингем.
Шесть подруг встречаются на вечеринке по поводу предстоящего рождения малыша у одной из героинь. В программе торжества — не только подарки, но и откровенные беседы и много юмора. Ячменев перенес действие из Манхэттена в Бутово.