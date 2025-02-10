Сегодня 13:58 Идеи для свидания в День влюбленных. Восемь романтических спектаклей в Москве к 14 февраля 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Москва

Спектакль

Театры

Москва

Театр всегда считался подходящим местом для романтического вечера. Особая атмосфера, любовная история на сцене и традиционный буфет в антракте — чем не идеальное сочетание для свидания? Московские театры приготовили восемь спектаклей, которые покажут на День всех влюбленных и следующие за ним выходные. О них — в материале 360.ru.

«Влюбленный Шекспир» в Московском драматическом театре имени А. С. Пушкина Постановку Евгения Писарева, основанную на киносценарии Тома Стоппарда и Марка Нормана, покажут 14 февраля. За этот спектакль Писарев получил премию «Хрустальная Турандот» в категории «Лучшая режиссерская работа». Сюжет строится вокруг молодого драматурга, который страдает из-за творческого кризиса и отсутствия средств на жизнь. К тому же, его возлюбленная Виола обещана другому против своей воли. Желая осуществить свою мечту стать актрисой, отважная девушка переодевается в мужчину. «Щастье!» в Театре Моссовета Спектакль Аллы Сигаловой можно будет посмотреть 15 февраля. В его основу легла фолк-опера «Клоп» Юлия Кима и Владимира Дашкевича, созданная по мотивам одноименной сатирической пьесы Маяковского. В центре сюжета — пролетарий Иван Присыпкин и его избранница Зоя Березкина. Герои ищут путь к счастью, который порой оказывается совсем не простым.

Фото: РИА «Новости»

«Игроки» в театре «Школа драматического искусства» Эта постановка ждет зрителей 14 и 15 февраля. Она предназначена для публики старше 18 лет. Спектакль стал оригинальным прочтением одноименной пьесы Гоголя о картежнике, который считает себя непобедимым. Любопытно, что все мужские роли в спектакли играют женщины. По словам режиссера Игоря Яцко, именно актрисам удается лучше всего передать страстную натуру игроков. «С неба упали три яблока» в «Ведогонь-театре» Спектакль по повести Наринэ Абгарян «С неба упали три яблока» можно будет увидеть 16 февраля. Постановщиком выступила Татьяна Тарасова, также поставившая спектакль «Толстая тетрадь» в Театре наций. События произведения разворачиваются в крошечной армянской деревне Маран, которая столкнулась с огромным количеством бедствий. Ее жительница Анатолия заболела. Она уверена, что впереди ее уже не ждет ничего хорошего. Однако жизнь умеет преподносить сюрпризы.

Интересно Театры Москвы в 2024 году поставили рекорд по количеству посетителей за последние пять лет, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. В прошлом году их посетили 4,7 миллиона зрителей, что на 100 тысяч человек больше, чем в 2023-м. Самыми популярными у публики оказались Московский театр оперетты, музыкальный театр имени Станиславского и Немировича-Данченко и Театр сатиры. Театры Москвы в 2024 году поставили рекорд по количеству посетителей за последние пять лет, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. В прошлом году их посетили 4,7 миллиона зрителей, что на 100 тысяч человек больше, чем в 2023-м. Самыми популярными у публики оказались Московский театр оперетты, музыкальный театр имени Станиславского и Немировича-Данченко и Театр сатиры.

«Чужой ребенок» в Московском театре на Таганке Комедию положений по пьесе Василия Шкваркина покажут 14 февраля. Постановкой занимался Александр Карпушин. По его режиссерскому решению характеры персонажей усилили и сделали несколько карикатурными. В центре истории — молоденькая артистка Маня, в которую влюблены сразу три молодых человека. Девушка не обращает на них внимания, поскольку поглощена репетициями. Но вдруг неожиданная новость запускает целую цепочку событий. «Что угодно, или 12-я ночь» в Московском новом драматическом театре Еще одна постановка по шекспировской истории ждет публику 14 февраля. Режиссером выступил Вячеслав Долгачев. Он постарался взглянуть на классические тексты под иным углом. Его версия «12-й ночи» вышла за рамки простой комедии положений и затронула довольно глубокие темы. Спектакль, конечно, посвящен темам влюбленности и любви. Его персонажи пытаются выяснить, не принимают ли они за любовь нечто совсем другое.

Фото: РИА «Новости»

«Любовный напиток» в Московском академическом музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко

Сразу после выходных, 17 февраля, жители и гости Москвы смогут посмотреть и послушать оперу «Любовный напиток» Гаэтано Доницетти в постановке Людмилы Налетовой. Спектакль соединил в себе лирические нотки и буффонаду. По сюжету Неморино страдает от безответных чувств к красавице Адине. Неожиданно в их деревню приезжают брутальный сержант Белькоре и шарлатан Дулькамара, который предлагает «зелья», способные решить любую проблему. «Девичник» в Театре на Малой Ордынке Спектакль режиссера Владимира Ячменева ждет зрителей 16 февраля. В его основе — роман и пьеса американской писательницы Лоры Каннингем. Шесть подруг встречаются на вечеринке по поводу предстоящего рождения малыша у одной из героинь. В программе торжества — не только подарки, но и откровенные беседы и много юмора. Ячменев перенес действие из Манхэттена в Бутово.