ГК «Самолет» запустила первый на российском рынке фонд готовых квартир
Одна из крупнейших российских в сфере proptech и девелопмента группа компаний «Самолет» запустила новый для отечественного рынка проект — фонд готовых квартир и апартаментов с регулярным доходом от сдачи в аренду и потенциалом роста стоимости актива. В него будут входить московские ЖК «Эко Бунино», «Тропарево Парк», «Вереск» и «Стремянный 2».
Какие скидки дадут инвесторам
Активы закрытого паевого инвестиционного фонда «Самолет. Инвестиции в недвижимость» в размере трех миллиардов рублей сформировали готовыми объектами, свободными от залогов и обременений. Портфель диверсифицирован по классам активов и локациям, в него входят более 200 лотов общей площадью 10 тысяч квадратных метров.
Фонд является аналогом распространенных на международных финансовых рынках REIT жилой недвижимости, и его целевая доходность составляет 21% годовых. Доходы будут приносить три источника: ежеквартальные выплаты от сдачи жилья в аренду, рост стоимости квартир и специальная оптовая скидка на активы от группы «Самолет».
Корпорация также предоставит инвесторам дополнительную скидку на покупку жилья в любом из проектов компании. Еще одним бонусом станет возможность зачесть стоимость паев в счет частичной оплаты квартиры через два года работы фонда и до его окончания.
Благодаря этим предложениям пайщики смогут накопить на собственное жилье и приобрести его с дисконтом.
Новый фонд «Самолета»: где приобрести паи
Директор фондов недвижимости группы «Самолет» Никита Швед отметил, что сейчас на отечественном рынке практически нет инструментов для коллективных инвестиций в жилую недвижимость, которые были бы доступны широкому кругу инвесторов.
Существующие ЗПИФы недвижимости в основном инвестируют в складскую, офисную и торговую недвижимость. По сути, мы не просто предлагаем новую инвестиционную стратегию, а создаем новую нишу рынка ЗПИФ — готовое арендное жилье.
Никита Швед
Директор фондов недвижимости группы «Самолет»
Управляющей компанией фонда является ООО «Контрада Капитал». Паи можно приобрести на Мосбирже через приложения большинства брокеров. Сбор заявок в рамках публичного предложения паев фонда инвесторам будет проходить с 16 по 29 апреля.
Фиксированная стоимость одного пая составит 900 рублей. Чтобы принять участие в размещении, инвесторы могут воспользоваться приложениями брокеров-партнеров. В их число входят Совкомбанк, "Ньютон (Газпром) Инвестиции", "Цифра брокер", "ПСБ брокер", "Риком Траст". Также инвесторы могут обратиться к брокерам, в которых у них открыты брокерские счета.
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