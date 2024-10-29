Заводы в Москве нарастили производство биологически активных добавок
К началу холодов заводы традиционно наращивают производство товаров, которые помогают укрепить защитные силы организма. За первые восемь месяцев 2024 года в Москве произвели свыше 130 тонн биологически активных добавок, что на 27% больше, чем за аналогичный период 2023 года. Об этом сообщил министр правительства столицы, руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.
Промпредприятия Москвы выпускают широкий перечень товаров для укрепления иммунной системы. В их ассортименте витаминные комплексы, биологически активные добавки, медицинские изделия, а также функциональные продукты питания, обогащенные полезными микроэлементами и витаминами.
Анатолий Гарбузов
Благодаря помощи городской администрации компании увеличивают производство продукции.
От витаминов до закусок
С 2014 года в особой экономической зоне «Технополис Москва» успешно работает компания «Академия-Т», занимающаяся производством спортивного питания и биологически активных добавок. За 10 лет компания выпустила более 2,5 миллиона единиц продукции, значительно расширив свой ассортимент.
В настоящее время компания предлагает витаминно-минеральный комплекс, который позволяет восполнить дефицит важнейших веществ в организме. В его составе самые популярные витамины и микроэлементы: витамин С, витамин D, цинк и железо.
Кроме того, компания производит классический рыбий жир, обогащенный коэнзимом Q10 и L-карнитином. Эти активные компоненты помогают контролировать воспалительные процессы и облегчают течение как простудных заболеваний, так и других патологий.
Еще одна компания, «Хэлси фудс», расположенная в технопарке «Строгино», делает вкусные и полезные снеки. На предприятии используют специальную технологию, чтобы сохранить все полезные свойства продуктов и в результате укрепить иммунитет потребителей.
У предприятия более 25 видов снеков, которые делают из овощей, сыра и мяса. В них нет муки, сахара, красителей, консервантов и глютена. С начала года компания выпустила 600 тысяч упаковок снеков, что в полтора раза превышает показатели аналогичного периода прошлого года.
Чай всему голова
Другая известная московская компания — Istok lab — специализируется на производстве пищевых добавок и чаев, направленных на укрепление иммунной системы. В ее ассортименте представлено более 20 наименований продукции, включая растительные концентраты и травяные сборы.
Все продукты компании делают из натуральных ингредиентов, собранных вручную в Сибири и на Алтае. В этом году компания увеличила объемы производства на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Ежегодно объем производства превышает 10 тысяч единиц продукции.
В Москве расположено огромное число различных заводов и фабрик — больше 4,5 тысячи. И каждый год в столице появляются около 150 новых современных производств.