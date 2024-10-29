Заводы в Москве нарастили производство биологически активных добавок

К началу холодов заводы традиционно наращивают производство товаров, которые помогают укрепить защитные силы организма. За первые восемь месяцев 2024 года в Москве произвели свыше 130 тонн биологически активных добавок, что на 27% больше, чем за аналогичный период 2023 года. Об этом сообщил министр правительства столицы, руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Промпредприятия Москвы выпускают широкий перечень товаров для укрепления иммунной системы. В их ассортименте витаминные комплексы, биологически активные добавки, медицинские изделия, а также функциональные продукты питания, обогащенные полезными микроэлементами и витаминами.

Благодаря помощи городской администрации компании увеличивают производство продукции.

От витаминов до закусок

С 2014 года в особой экономической зоне «Технополис Москва» успешно работает компания «Академия-Т», занимающаяся производством спортивного питания и биологически активных добавок. За 10 лет компания выпустила более 2,5 миллиона единиц продукции, значительно расширив свой ассортимент.

В настоящее время компания предлагает витаминно-минеральный комплекс, который позволяет восполнить дефицит важнейших веществ в организме. В его составе самые популярные витамины и микроэлементы: витамин С, витамин D, цинк и железо.

Кроме того, компания производит классический рыбий жир, обогащенный коэнзимом Q10 и L-карнитином. Эти активные компоненты помогают контролировать воспалительные процессы и облегчают течение как простудных заболеваний, так и других патологий.