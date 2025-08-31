Гарбузов: в Бутырском районе достраивают последний корпус бизнес-парка «Останкино»

На северо-востоке Москвы по программе стимулирования создания мест приложения труда возводят бизнес-парк «Останкино». Специалисты уже завершают оформление фасадов его последнего корпуса, рассказал министр правительства столицы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Он подчеркнул, что программа зарекомендовала себя эффективным инструментом комплексного развития города. Благодаря ее реализации в Москве открывают современные деловые пространства, появляются новые рабочие места и качественная инфраструктура.

«Бизнес-парк „Останкино“ станет одним из крупнейших деловых кластеров на северо‑востоке столицы — его общая площадь превысит 135,5 тысячи квадратных метров. После завершения проекта здесь будет создано порядка 12 тысяч рабочих мест», — добавил Гарбузов.

Общая площадь последнего корпуса бизнес-парка составила 22,6 тысячи квадратных метров. В нем завершили витражное остекление и облицовку вентилируемого фасада на типовых этажах. Отличием архитектурного облика комплекса стали акцентные металлические панели нескольких оттенков. Для корпуса выбрали тон меди: панели уже установили со второго по 12-й этаж на площади более 500 квадратных метров. Отделку фасадной части первого этажа планируют закончить до конца лета.

Контролирует ход работ на всех этапах строительства Мосгосстройнадзор, отметил его председатель Антон Слободчиков.

«В последнем 12-этажном корпусе бизнес-парка предусмотрено 130 офисов. Совместно со специалистами подведомственного Центра экспертиз инспекторы комитета провели пять выездных проверок, в ходе которых оценивали соответствие работ и материалов утвержденным проектным решениям», — добавил он.