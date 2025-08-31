Гарбузов: в Бутырском районе достраивают последний корпус бизнес-парка «Останкино»
На северо-востоке Москвы по программе стимулирования создания мест приложения труда возводят бизнес-парк «Останкино». Специалисты уже завершают оформление фасадов его последнего корпуса, рассказал министр правительства столицы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.
Он подчеркнул, что программа зарекомендовала себя эффективным инструментом комплексного развития города. Благодаря ее реализации в Москве открывают современные деловые пространства, появляются новые рабочие места и качественная инфраструктура.
«Бизнес-парк „Останкино“ станет одним из крупнейших деловых кластеров на северо‑востоке столицы — его общая площадь превысит 135,5 тысячи квадратных метров. После завершения проекта здесь будет создано порядка 12 тысяч рабочих мест», — добавил Гарбузов.
Общая площадь последнего корпуса бизнес-парка составила 22,6 тысячи квадратных метров. В нем завершили витражное остекление и облицовку вентилируемого фасада на типовых этажах. Отличием архитектурного облика комплекса стали акцентные металлические панели нескольких оттенков. Для корпуса выбрали тон меди: панели уже установили со второго по 12-й этаж на площади более 500 квадратных метров. Отделку фасадной части первого этажа планируют закончить до конца лета.
Контролирует ход работ на всех этапах строительства Мосгосстройнадзор, отметил его председатель Антон Слободчиков.
«В последнем 12-этажном корпусе бизнес-парка предусмотрено 130 офисов. Совместно со специалистами подведомственного Центра экспертиз инспекторы комитета провели пять выездных проверок, в ходе которых оценивали соответствие работ и материалов утвержденным проектным решениям», — добавил он.
На объекте продолжают работы по чистовой отделке мест общего пользования, подключают инженерные системы и монтируют козырек главного входа, который выполнили из многослойного закаленного стекла и металлической рамы на вантовых креплениях.
Одновременно с этим благоустраивают прилегающую территорию: на ней разобьют газоны, установят мачты наружного освещения, а работы по устройству твердых покрытий частично завершили.
Директор по управлению проектами компании PIONEER Алексей Варламов подчеркнул, что предприятие первым заключило с городом соглашение по программе мест приложения труда.
«За пять лет практически построили бизнес-парк „Останкино“. Совсем скоро здесь появятся удобные пешеходные маршруты, которые свяжут метро „Бутырская“ и станцию „Останкино“ МЦД-3, благоустроенные зоны для работы на свежем воздухе и занятий спортом, площадь для мероприятий», — отметил он.
Варламов добавил, что на первых этажах уже работают кафе и магазины. Он выразил уверенность в том, что проект PIONEER станет точкой притяжения не только для офисных сотрудников, но и для жителей близлежащих районов.
Бизнес-парк «Останкино» строят в шаговой доступности от станции метро «Бутырская». В эксплуатацию ввели уже пять корпусов. В них работают компании из сфер IT, юриспруденции, логистики, медицины и строительства, а на первых этажах открыты магазины, шоурумы и кафе.
Благодаря реализации проекта в рамках городской программы стимулирования создания мест приложения труда есть возможность создавать современные рабочие места и формировать новый деловой кластер на северо‑востоке Москвы.
Саму программу реализуют с 2020 года, она охватила практически все районы города. Инвесторы возведут более 230 объектов общей площадью более шести миллионов квадратных метров: новые промышленные предприятия, офисные и торговые центры, учреждения образования, культуры и спорта.
Всего в развитие города и создание мест приложения труда привлекут более 2,2 триллиона рублей, что позволит создать свыше 310 тысяч новых рабочих мест практически во всех отраслях экономики города.