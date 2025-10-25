Гарбузов: столичные компании нарастили выпуск товаров для ухода за собой
С января по август 2025 года производство косметики, парфюмерии, мыла и чистящих средств в столице увеличилось на 38,7%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.
По его словам, предприятия инвестируют не только в расширение линейки товаров, но и в модернизацию производственных мощностей.
«При поддержке города в январе — августе 2025-го выпуск парфюмерных и косметических средств, а также бытовой химии в Москве вырос на 38,7% по сравнению с прошлым годом. При этом объем отгрузок за соответствующий период увеличился более чем в полтора раза — на 59% и достиг почти 80 миллиардов рублей», — добавил Гарбузов.
Компания по производству косметики и средств гигиены «Свобода» завершила переезд на новую площадку и выпустила первый миллион товаров во время пусконаладочных работ. Среди продукции — зубные пасты, твердое мыло, пенномоющая продукция, кремы и другое.
Предприятие Touchy выпускает парфюмированную косметику для тела и волос. В этом году фабрика переехала в новый производственный цех, расширила линейку до 48 товаров и вдвое увеличила выручку. Вскоре планируется выпуск диффузоров, ароматизированных свечей и рус-спреев.
Еще один московский производитель — «Лаборатория ЭМАНСИ» — вывел на рынок сыворотку, дополняющую инъекционные косметологические процедуры. Компания представила комплексную линейку товаров для самых маленьких: гипоаллергенные средства, созданные с учетом потребностей детской кожи.
Столичное бьюти-ателье «Косметические решения» создает широкий ассортимент косметики в собственной лаборатории. Предприятие приобрело современное оборудование для выпуска кремов с различной текстурой.
Реактор объемом 250 литров оснащен вакуумной рубашкой нагрева и охлаждения, а также перемешивающими устройствами, что предотвращает оседание массы на стенках емкости и создает безопасную среду для смешивания ингредиентов. В связи с этим компания может не только гарантировать высокое качество продуктов, но и увеличивать объемы их выпуска.