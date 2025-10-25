Гарбузов: столичные компании нарастили выпуск товаров для ухода за собой

С января по август 2025 года производство косметики, парфюмерии, мыла и чистящих средств в столице увеличилось на 38,7%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

По его словам, предприятия инвестируют не только в расширение линейки товаров, но и в модернизацию производственных мощностей.

«При поддержке города в январе — августе 2025-го выпуск парфюмерных и косметических средств, а также бытовой химии в Москве вырос на 38,7% по сравнению с прошлым годом. При этом объем отгрузок за соответствующий период увеличился более чем в полтора раза — на 59% и достиг почти 80 миллиардов рублей», — добавил Гарбузов.

Компания по производству косметики и средств гигиены «Свобода» завершила переезд на новую площадку и выпустила первый миллион товаров во время пусконаладочных работ. Среди продукции — зубные пасты, твердое мыло, пенномоющая продукция, кремы и другое.