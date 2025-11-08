Гарбузов: современный бизнес-кластер возведут на западе Москвы по программе МПТ
В столичном районе Очаково-Матвеевское завершают реализацию первой очереди проекта LAKES. Комплекс станет ядром нового делового кластера на западе города, его возводят в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда, сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.
Он подчеркнул, что комплекс объединит современные офисные и общественные пространства.
«Программа стимулирования создания мест приложения труда позволяет формировать современные деловые центры, которые становятся точками притяжения для бизнеса и создают новые возможности для горожан», — отметил Гарбузов.
Площадь многофункционального комплекса в Очаково-Матвеевском районе составит 57,4 тысячи квадратных метров. Из них 37,9 тысячи реализуют как раз по программе МПТ, благодаря чему создадут более трех тысяч рабочих мест.
В состав комплекса включат трехэтажный торговый центр площадью порядка 22 тысяч квадратных метров с фудхоллом и фитнес-клубом. Архитектурная концепция объединила в 18-этажном здании офисные помещения, расположенные с четвертого по 18-й этаж, и общественную часть. Все вместе это создаст пространство нового поколения.
Проект находится в шаговой доступности от станции метро «Озерная». Для резидентов предусмотрели подземный паркинг, в нем будет возможность установить зарядные устройства для электромобилей.
В самом здании реализовали современные инженерные решения: систему «чиллер-фанкойл» с автоматической регулировкой температуры и уровня шума, дизайнерские лифты, офисные блоки с террасами и индивидуальной планировкой.
«В LAKES резиденты получают целостную городскую экосистему с сервисами, транспортной доступностью и общественными функциями. Этот проект формирует десятки тысяч квадратных метров новых рабочих мест и усиливает запад Москвы как точку деловой активности», — сказал представитель компании FORMA Антон Валявин.
Особое внимание качеству торговых и деловых объектов в городе уделяют по поручению мэра Москвы Сергея Собянина.
Программу стимулирования создания мест приложения труда реализуют с 2020 года, она охватила почти все районы столицы. По МПТ инвесторы возведут более 250 объектов общей площадью 7,8 миллиона квадратных метров, в том числе промышленные предприятия, офисные и торговые центры, учреждения образования, культуры и спорта.
Общая сумма, привлеченная к развитию города и созданию мест приложения труда, составит свыше 2,7 триллиона рублей, что позволит создать около 340 тысяч новых рабочих мест практически во всех отраслях городской экономики.