Гарбузов: современный бизнес-кластер возведут на западе Москвы по программе МПТ

В столичном районе Очаково-Матвеевское завершают реализацию первой очереди проекта LAKES. Комплекс станет ядром нового делового кластера на западе города, его возводят в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда, сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Площадь многофункционального комплекса в Очаково-Матвеевском районе составит 57,4 тысячи квадратных метров. Из них 37,9 тысячи реализуют как раз по программе МПТ, благодаря чему создадут более трех тысяч рабочих мест.

«Программа стимулирования создания мест приложения труда позволяет формировать современные деловые центры, которые становятся точками притяжения для бизнеса и создают новые возможности для горожан», — отметил Гарбузов.

Он подчеркнул, что комплекс объединит современные офисные и общественные пространства.

В состав комплекса включат трехэтажный торговый центр площадью порядка 22 тысяч квадратных метров с фудхоллом и фитнес-клубом. Архитектурная концепция объединила в 18-этажном здании офисные помещения, расположенные с четвертого по 18-й этаж, и общественную часть. Все вместе это создаст пространство нового поколения.

Проект находится в шаговой доступности от станции метро «Озерная». Для резидентов предусмотрели подземный паркинг, в нем будет возможность установить зарядные устройства для электромобилей.

В самом здании реализовали современные инженерные решения: систему «чиллер-фанкойл» с автоматической регулировкой температуры и уровня шума, дизайнерские лифты, офисные блоки с террасами и индивидуальной планировкой.