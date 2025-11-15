15 ноября 2025 13:03 Гарбузов: новый бизнес-центр в Филевском Парке создаст 1,4 тысячи рабочих мест 0 0 0 Фото: Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Москва

Строительство

Рабочие места

Москва

В районе Филевский Парк возведут современный деловой центр. Его построят в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда, заявил Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

По его словам, новый объект на западе столицы обеспечит 1,4 тысячи рабочих мест и создаст дополнительные возможности для развития предприятий. Площадь 17-этажного бизнес-центра составит более 43 тысяч квадратных метров. «Программа МПТ позволяет формировать в Москве современные деловые пространства и поддерживать устойчивый рост экономики города», — отметил Гарбузов. По поручению Мэра Москвы Сергея Собянина в городе уделяют особое внимание качеству и безопасности объектов деловой инфраструктуры. Председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков подчеркнул, что каждый этап строительства делового центра находится под пристальным контролем. «С начала работ в 2023 году инспекторы провели десять выездных проверок, в ходе которых оценили соответствие выполняемых работ и применяемых материалов требованиям проектной документации», — рассказал он.

Фото: Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы 1/5 Фото: Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы 2/5 Фото: Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы 3/5 Фото: Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы 4/5 Фото: Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы 5/5

Строители завершили устройство кровли здания, монтаж фасада и установку внутренних инженерных систем. В бизнес-центре продолжаются отделочные работы. Также специалисты ведут благоустройство на прилегающей территории, добавил Слободчиков. В комплексе сделают парковку на 250 мест, часть из них оборудуют зарядными станциями для электромобилей. Благодаря этому решению сотрудники и посетители делового центра смогут использовать экологичный транспорт и внесут вклад в сокращение углеродного следа. Также парковка будет гарантировать транспортную доступность для всех категорий пользователей. В здании внедрят интеллектуальную систему управления воздухообменом, которая, будет подстраивать работу вентиляции под результаты анализа уровня загруженности этажей. Благодаря этому в центре будет поддерживаться оптимальный микроклимат и сократится энергопотребление.

Директор проектов workplace девелопера FORMA Гасан Гусейнов рассказал, что современное деловое пространство PORTA станет первым реализованным объектом в линейке FORMA workplace. Комплекс предоставит порядка 27,1 тысячи квадратных метров офисов. «Мы видим высокий спрос на такие пространства. Компании ищут место, где можно развивать команду и работать в ритме города», — объяснил Гусейнов. Программу стимулирования создания мест приложения труда реализуют с 2020 года, она охватила практически все районы столицы. В рамках нее инвесторы построят более 250 объектов, общая площадь которых составит около миллиона квадратных метров. В их число войдут современные промышленные предприятия, офисные и торговые центры, а также учреждения образования, культуры и спорта. Всего в развитие мегаполиса и создание новых рабочих мест привлекут более 2,7 триллиона рублей. Это позволит трудоустроить порядка 340 тысяч горожан практически во всех отраслях экономики Москвы.