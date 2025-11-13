Гарбузов: Карачаровский завод и Сбер будут сотрудничать в цифровизации жилья

Карачаровский механический завод и Сбербанк заключили соглашение о сотрудничестве. Они будут разрабатывать и внедрять современные технологии для автоматизации управления жилым фондом. Цель — создать комфортные условия для проживания с помощью онлайн-сервисов и технологий Умного дома Sber.

Подписание прошло на Международной выставке жилищно-коммунального хозяйства и строительного комплекса UtiliCon 2025. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Партнерство нацелено на разработку инновационных сервисов для управления недвижимостью, повышение энергоэффективности зданий и обеспечение комплексной безопасности. Также планируется развитие инженерной и социальной инфраструктуры.

Партнерство со Сбербанком позволит ускорить разработку и внедрение современных систем, что поможет сделать жизнь в Москве еще более комфортной, а эксплуатирующим организациям даст экономию и рост качества услуг.

В рамках партнерства стороны рассматривают интеграцию с помощью нескольких цифровых решений Сбера.

Например, программно-аппаратный комплекс для мониторинга и управления недвижимостью — это цифровой сервис на базе искусственного интеллекта, который в реальном времени координирует работу на объектах и оптимизирует потребление энергии. Смарт-платформа объединяет системы для анализа и управления диспетчеризацией помещений, инженерных сетей и оборудования.

Экосистема Умный дом Sber делает жизнь жителей комфортной. С ее помощью можно легко управлять светом, климатом, доступом в квартиру и на территорию ЖК, используя голос и сценарии.

Председатель Московского банка Сбербанка Герман Барг подчеркнул, что вместе с Правительством Москвы и местными компаниями Сбер создает комфортную среду для жителей мегаполиса. В ней привычные вещи — электричество, отопление, домофон и лифты — становятся частью живого, умного города.