Гарбузов: Карачаровский завод и Сбер будут сотрудничать в цифровизации жилья
Карачаровский механический завод и Сбербанк заключили соглашение о сотрудничестве. Они будут разрабатывать и внедрять современные технологии для автоматизации управления жилым фондом. Цель — создать комфортные условия для проживания с помощью онлайн-сервисов и технологий Умного дома Sber.
Партнерство нацелено на разработку инновационных сервисов для управления недвижимостью, повышение энергоэффективности зданий и обеспечение комплексной безопасности. Также планируется развитие инженерной и социальной инфраструктуры.
Подписание прошло на Международной выставке жилищно-коммунального хозяйства и строительного комплекса UtiliCon 2025. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.
Партнерство со Сбербанком позволит ускорить разработку и внедрение современных систем, что поможет сделать жизнь в Москве еще более комфортной, а эксплуатирующим организациям даст экономию и рост качества услуг.
Анатолий Гарбузов
министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики
В рамках партнерства стороны рассматривают интеграцию с помощью нескольких цифровых решений Сбера.
Например, программно-аппаратный комплекс для мониторинга и управления недвижимостью — это цифровой сервис на базе искусственного интеллекта, который в реальном времени координирует работу на объектах и оптимизирует потребление энергии. Смарт-платформа объединяет системы для анализа и управления диспетчеризацией помещений, инженерных сетей и оборудования.
Экосистема Умный дом Sber делает жизнь жителей комфортной. С ее помощью можно легко управлять светом, климатом, доступом в квартиру и на территорию ЖК, используя голос и сценарии.
Председатель Московского банка Сбербанка Герман Барг подчеркнул, что вместе с Правительством Москвы и местными компаниями Сбер создает комфортную среду для жителей мегаполиса. В ней привычные вещи — электричество, отопление, домофон и лифты — становятся частью живого, умного города.
Сегодняшнее соглашение — отличный пример того, что инновации могут быть не далекими и непонятными, а по-настоящему полезными и близкими каждому человеку. Наше сотрудничество призвано сделать жизнь в столичном регионе еще удобнее и безопаснее.
Герман Барг
председатель Московского банка Сбербанка
С 11 по 14 ноября 2025 года в московском выставочном центре «Крокус Экспо» проходит II Международная выставка жилищно-коммунального хозяйства и строительного комплекса UtiliCon 2025. Это событие входит в масштабный межотраслевой проект «МЕГАПОЛИС ЭКСПО: технологии и решения для современных городов» и поддерживается Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства России.
На выставке Карачаровский механический завод представил стенд с новейшими разработками — лифтами «Москвич» и «Воздух» для высотных зданий. Кабины этих моделей созданы с учетом аэродинамики, что обеспечивает их плавный и бесшумный ход.