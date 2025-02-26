Фотовыставки о женщинах в строительной отрасли откроют в Москве

В Москве в канун Международного женского дня откроют две фотовыставки, которые посвящены женщинам-строителям. Экспозиции разместят в парке искусств «Музеон» и на Цветном бульваре, сообщили в Комплексе градостроительной политики и строительства столицы.

Выставку, посвященную женщинам-строителям советского времени, можно посетить в «Музеоне» с 1 по 31 марта. На ней представят исторические снимки Главного архивного управления Москвы и Московского метростроя 1950-1970-х годов.

Среди экспонатов — знаковое фото женщин-архитекторов, которые проектировали станцию «Белорусская» Кольцевой линии метро в 1952 году: Я. В. Татаржинской, Н. А. Быковой, А. А. Маровой и З. Ф. Абрамовой.

На выставке также покажут кадры процесса отделки потолка женщинами-малярами московского Дворца пионеров на Ленинских горах в 1962-м. Летом 2023 года Дворец пионеров вновь открыли после реставрации.

Экспозиция познакомит с большим вкладом женщин в восстановление Москвы в послевоенный период и покажет строительство нового советского города — каким его представляли в те годы.

Женщинам-строителям современности посвятили фотовыставку на Цветном бульваре, которая примет посетителей с 3 по 16 марта. Она расскажет о машинистах башенных кранов, архитекторах, проектировщиках и маркшейдерах. Героинями снимков также стали инженеры на строительстве крупных инфраструктурных объектов — например Московского метро, а также знаковых городских сооружений, спортобъектов и жилых комплексов.

На фото запечатлели строящуюся станцию метро «Достоевская» и электродепо «Столбово», передали процесс возведения ЖК «Бадаевский», «Достижение», «Метроном» и Life Time, а также строительство дома по программе реновации.

Одними из участников выставки стали главный архитектор и соавтор проекта образовательного кампуса МГТУ имени Баумана Елена Мызникова, а также партнер и главный архитектор бюро «Апекс» Елена Струговец.

Вклад женщин-строителей в рост и развитие Москвы переоценить сложно: благодаря им появляются новые яркие архитектурные проекты, а смелые градостроительные идеи воплощают в жизнь.

Посетить обе фотовыставки смогут все желающие.