Фейк: в метро Москвы запустили поезд с санитарами в вагонах до психиатрической больницы

Слух о вагонах в московском метро с санитарами до психбольницы опровергли

В социальных сетях и мессенджерах распространили информацию о том, что на Арбатско-Покровской линии метро в Москве якобы запустили поезд с санитарами в вагонах до психиатрической больницы. Однако она оказалась фейковой.

Фейк

Авторы подобных публикаций утверждают, что вагоны с санитарами уже заметили в столичной подземке. По их мнению, поезд идет прямиком до психиатрической больницы.

Правда

Подобная информация — фейк, не имеющий отношение к реальному положению вещей. На самом деле, в рамках празднования Дня работника скорой медицинской помощи на Арбатско-Покровской линии московского метро начал курсировать специальный тематический поезд.

Его внешний дизайн выполнили в стиле машин экстренной медпомощи, а в салонах разместили информационные материалы о работе бригад и их высокотехнологичном оборудовании.

«В московском метро мы запускаем уникальный поезд, посвященный скорой помощи. Московская служба скорой помощи традиционно лидирует среди мировых скорых по скорости и качеству оказания экстренной медицинской помощи», — сообщала заместитель мэра Москвы по социальному развитию Анастасия Ракова.

Внешний дизайн поезда повторяет оформление машин скорой помощи, а в интерьере представили информацию о работе медицинских бригад и используемом оборудовании. Пассажиры смогут ознакомиться с изображениями применяемого при тяжелых патологиях сердечно-легочной системы аппарата ЭКМО, а также узнать о комплектации стандартного медицинского набора.

«Ранее выпускали тематические карты „Тройка“, посвященные столичной медицине, запускали брендированный поезд с благодарностями медработникам. С прошлого года для комфорта водителей скорой помощи ведется работа по улучшению условий дорожного движения у 19 медучреждений столицы», — отмечал заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Лискутов.

Также информацию о спецпоезде публиковали на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.