Фейк: на заправках Москвы закончился бензин

В Москве якобы закончился бензин. Такие сообщения распространяются в соцсетях. В них сказано, что некоторые столичные заправки ввели лимиты на продажу бензина и дизеля. На самом деле эта информация оказалась фейком.

Фейк

В интернете публикуют информацию о том, что в столице возникла нехватка автомобильного топлива. В сообщениях говорится, что некоторые московские АЗС ввели лимиты на продажу бензина и дизеля. Якобы сейчас в одни руки можно получить не более 20–90 литров бензина либо 40–100 литров дизтоплива.

Правда

В Российском топливном союзе официально заявили, что сведения о нехватке бензина в Москве не соответствуют действительности.

«Российский топливный союз на фоне сообщений в социальных сетях уведомляет, что автомобильные заправочные станции в Москве обеспечены топливом, продажа бензина происходит в штатном режиме», — заявили в ведомстве.

Поводом для слухов о возможной нехватке топлива в Москве стали кадры с одной из заправок «Татнефть», где временно действует лимит на бензин — не более 20 литров в одни руки. Однако в столице работают 172 заправки этой компании, а всего в городе насчитывается свыше двух тысяч АЗС. С учетом этих данных делать вывод об исчезновении топлива в Москве необоснованно.

Важно учитывать, что временные перебои в функционировании отдельных заправок не вызваны дефицитом горючего. Чаще всего это связано с плановым или аварийным ремонтом на объектах.

Специалисты полагают, что такие информационные вбросы нацелены на дестабилизацию потребительского рынка и ложный перенос на ситуацию в Москве локальных случаев на региональном уровне.

«Любые слухи о дефиците в Москве — это попытка раскачать потребительский рынок. Топливная безопасность столицы обеспечена долгосрочными контрактами, а временные заминки в регионах не должны проецироваться на федеральный центр», — заявил политолог Владимир Орлов в беседе с Pravda.Ru.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.