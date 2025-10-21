Эксперт: Рублево-Архангельская линия метро имеет огромное значение для Москвы

Новая Рублево-Архангельская линия Московского метрополитена обладает огромным значением для органичного развития столицы в западном направлении. Об этом сообщил независимый экономист Андрей Бархота.

Он отметил, что станцию «Звенигородская» возводят по самым современным технологиям с учетом всех требований безопасности.

«Как и на любой станции, эскалаторы на станции „Звенигородская“ имеют принципиальное значение, поскольку определяют уровень пассажирской загруженности и комфорта. Запуск эскалаторов и их стыковка с вестибюлем станут последним рубежом к промышленной эксплуатации станции и всей новой ветки Московского метрополитена», — подчеркнул эксперт.

По проекту на строящейся станции установят шесть эскалаторов. Строители уже начали монтаж оборудования. Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов пояснил, что на станции будет два вестибюля, в каждом из которых запустят по три эскалатора.

«Такое количество обеспечит комфорт пассажиров и рациональное распределение потоков. В вестибюле № 1 высота подъема превысит 16 метров, в вестибюле № 2 — 13 метров. Оборудование изготовлено на заводе в Санкт-Петербурге, его продукция используется и на других объектах столичного метрополитена», — рассказал он.

Срок службы эскалаторов — 50 лет. Генеральный директор АО «Мосинжпроект» Максим Гаман анонсировал предстоящие испытания техники.

«Эскалаторы будут непрерывно работать от главного привода в течение 48 часов по 24 часа в каждом направлении. Затем последуют грузовые испытания. Все это необходимо для подтверждения электромеханических характеристик», — резюмировал он.

«Звенигородскую» оформят в монохромных цветах. Основная часть платформы будет светлой, путевые стены — темными. В центре установят белые колонны, плавно переходящие в своды над зоной ожидания. Светильники с рассеивающим эффектом подчеркнут все архитектурные особенности.

Станцию строят в районе Хорошево-Мневники, возле пересечения улицы Шеногина, Шелепихинского шоссе и 1-го Силикатного проезда.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в 2026–2028 годах планируется ввести 26,9 километра линий, 13 станций и одно электродепо метро. Он поручил ускорить темпы строительства Бирюлевской и Рублево-Архангельской линий метро.