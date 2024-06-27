Ефимов: в центре Москвы по программе реновации и комплексного развития построят жилые дома

Благодаря программе комплексного развития территорий в Красносельском и Басманном районах реорганизуют два неэффективно используемых участка земли и построят новые жилые дома. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Два участка в центре столицы, на Леснорядской улице и в Посланникове переулке, общей площадью 1,51 гектара входят в один проект комплексного развития территорий. Здесь предусмотрено строительство современных жилых домов для целей программы реновации», — сказал он.

Ефимов заявил, что вложения в реорганизацию площадки составят 9,8 миллиарда рублей. Благодаря проекту в Красносельском и Басманном районах создадут почти 180 рабочих мест. Проект решения опубликовали на сайте правительства Москвы.

До сих пор на этих участках стояли магазины, автосервис и другие объекты. Министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман сообщил, что вместо них возведут почти 50 тысяч квадратных метров жилья, в том числе по программе реновации, и места предоставления коммунальных услуг, а также благоустроят территорию.

Руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин заявил, что сочетание программ комплексного развития территорий и реновации ускорит строительство, а вовлечение неэффективно используемых участков позволит обновить городскую среду локально, не вмешиваясь в окружающую застройку. По его словам, по уже утвержденным проектам такое жилье возведут в девяти административных округах.