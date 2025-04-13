Ефимов: в Царицыне построят благоустроенный жилой квартал для реализации программы реновации

Два участка по программе комплексного развития территорий (КРТ) реорганизуют на юге Москвы. Проект решения уже разместили на сайте столичного правительства, сообщил заместитель мэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В районе Царицыно подлежат реорганизации два участка, входящих в один проект КРТ. На территории площадью 0,81 гектара построят жилой квартал для реализации программы реновации», — уточнил он.

Ефимов добавил, что на первых этажах помещения оборудуют для торговых точек, общепита и сервисных служб, Это позволит создать свыше 110 рабочих мест.

Проект, по его словам, стал вторым, который город проработал в Царицыне для ускорения программы реновации. Всего в рамках КРТ здесь планируют реорганизовать 8,88 гектара территории.

Рядом с участками на Веселой улице, владение 33, находятся станция метро «Царицыно» Замоскворецкой линии и парк «Сосенки».

Проект, добавил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества города Максим Гаман, предусматривает строительство жилой недвижимости для реализации программы реновации площадью 29,8 тысячи квадратных метров.

«Подземное пространство домов отведут под паркинг. На территории нового жилого квартала проведут работы по благоустройству и озеленению, во дворах оборудуют детские и спортивные площадки», — отметил он.

Программа КРТ позволяет возводить на месте неэффективно используемых участков недвижимость, в том числе жилье по реновации. Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский уточнил, что в Царицыне на Веселой улице в ее рамках общая площадь квартир в домах составит примерно 17,74 тысячи квадратных метров.

«Это позволит переселить около 600 москвичей. В квартирах выполнят готовую улучшенную отделку, что позволит переехать в них сразу, не тратя время на дополнительный ремонт», — подчеркнул он.

В многофункциональных городских кварталах, которые создают по программе КРТ, на месте бывших промзон и неэффективно используемых участков проектируют дороги, комфортное жилье и всю необходимую инфраструктуру.

В настоящее время в Москве на разных стадиях проработки и реализации — 302 проекта КРТ. Их общая площадь — около 4,2 тысячи гектаров. Работу ведут по поручению мэра столицы Сергея Собянина.