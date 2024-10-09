Ефимов: в Коммунарке построят детский сад и школу

Правительство Москвы заключило с девелопером договор о возведении образовательного комплекса из детского сада на 225 воспитанников и школы на 450 учеников в Коммунарке. Об этом рассказал заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Согласно договору участия, который город заключил с девелопером, сдать объект в эксплуатацию планируется в 2026 году. После завершения строительства инвестор передаст его в столичную систему образования», — добавил он.

Объекты войдут в состав жилого комплекса «1-й Саларьевский». Их общая площадь — 14 тысяч квадратных метров. Для школьников и воспитанников детского сада предусмотрят раздельные входы.

«В составе комплекса, помимо групповых ячеек детского сада и учебных кабинетов школы, оборудуют спортивные помещения, медицинский кабинет и обеденный зал. В физкультурно-спортивной зоне создадут спортивные площадки, беговую дорожку длиной 60 метров и место для прыжков в длину», — уточнил руководитель департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский.

Мосгосстройнадзор разрешил возведение объектов в сентябре. Глава ведомства Антон Слободчиков подчеркнул, что комитет проконтролирует ход работ на всех этапах.

«Как только застройщик направит извещение о начале строительно-монтажных работ, наши инспекторы составят программу проверок площадки. По поручению мэра Москвы в городе особое внимание уделяется качеству возводимых объектов образования», — сказал он.

Фасады отделают так, чтобы сохранить колористическую схему, но визуально разделить материалы и цвета. На территории организуют хозяйственные и игровые зоны, места для отдыха и площадку для общешкольных мероприятий.

«В развитии ТиНАО город придерживается принципа сбалансированной застройки. Чем активнее строится жилье, тем больше появляется социальных объектов», — отметил глава департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.

По его словам, с начала года в округе ввели в эксплуатацию 20 объектов образования.

Ранее мэр Сергей Собянин сообщил о развитии социальной инфраструктуры в Новой Москве.