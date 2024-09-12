Ефимов: в августе Москва опубликовала 4 проекта решений о комплексном развитии территорий

На портале mos.ru в августе разместили четыре проекта решений о редевелопменте участков общей площадью 14 гектаров. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов .

«В рамках четырех проектов КРТ общей площадью 14 гектаров запланировано строительство свыше 210 тысяч квадратных метров различной недвижимости», — подчеркнул он.

По словам Ефимова, в реорганизацию площадок инвестируют порядка 65 миллиардов рублей. При этом ежегодный бюджетный эффект достигнет 519 миллионов. После реализации проекта создадут почти полторы тысячи рабочих мест.

Участки расположены в Западном и Юго-Западном административных округах столицы. Всем правообладателям земли и расположенных на ней объектов недвижимости разослали письма с предложением заключить договоры о комплексном развитии территорий. Когда установленный законодательством срок на ответ о вхождении в проекты истечет, Москва примет решение насчет способа реорганизации площадок.

Министр правительства столицы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман пояснил, что проекты предполагают строительство на участках современных жилых кварталов в в Можайском, Академическом и Гагаринском районах.

«Общая площадь жилья составит 138,4 тысячи квадратных метров, включая 102,4 тысячи „квадратов“ для участников программы реновации и других нужд города. Также проектами предусмотрено строительство объектов общественно-делового назначения общей площадью 24,2 тысячи квадратных метров, среди них — гостиница на 135 номеров», — добавил он.

В районе Тропарево-Никулино, обратил внимание Гаман, возведут образовательный комплекс. В него войдут детский сад, рассчитанный на тысячу воспитанников и школа на 1,5 тысячи детей. Все площадки благоустроят и проложат улично-дорожную сеть.

Программу КРТ также по праву относят к одному из важных инструментов для строительства нового жилья по программе реновации.

«В рамках двух проектов КРТ в Можайском и Гагаринском районах построят дома по программе реновации. Общий объем жилья позволит предоставить новые комфортные квартиры более чем двум тысячам москвичей», — заметил министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Владислав Овчинский.

В рамках программы комплексного развития территорий создают многофункциональные городские кварталы. На месте бывших промзон и неэффективно используемых участков проектируют дороги, комфортное жилье и всю необходимую инфраструктуру.

В настоящее время в столице на разных стадиях реализации — 236 проектов КРТ, общая площадь которых превышает 3,1 тысячи гектаров. Их прорабатывают по поручению мэра Москвы Сергея Собянина.