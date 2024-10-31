Ефимов: три многофункциональных комплекса возведут в Мневниковской пойме

Москва выделит 4,6 гектара земли на реализацию масштабных инвестиционных проектов (МаИП). Речь идет о строительстве общественно-деловых комплексов в районе Хорошево-Мневники. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По его словам, в Мневниковской пойме формируется современный городской район с развитой транспортной доступностью. Он включает социальные объекты, жилые дома, коммерческую недвижимость и спортивную инфраструктуру.

«Также там появятся три многофункциональных комплекса общей площадью свыше 180 тысяч квадратных метров. Для реализации этих МаИП город предоставит инвесторам 4,6 гектара земли», — сказал Ефимов.

МаИП — значимые для столицы проекты. Они направлены на инфраструктурное развитие городских территорий и увеличение количества рабочих мест. Участки для возведения таких объектов инвесторы получат в аренду без торгов.

«Город предоставил инвестору без торгов 0,67 гектара земли для возведения в Мневниковской пойме общественно-делового центра площадью 33,5 тысячи квадратных метров», — рассказал руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Он добавил, что договор аренды заключен сроком на пять лет — за это время должно завершиться строительство. Комплекс может включать офисы и магазины, а также спортивную инфраструктуру, отделения банков, парковки и другое.

В Москве решили предоставить инвесторам еще два участка без торгов в рамках МаИП. Для возведения бизнес-центра, площадь которого составит 48,5 тысячи «квадратов», выделят 1,35 гектара. На строительство общественно-делового комплекса площадью до 100 тысяч квадратных метров — 2,59 гектара.

Объекты построят близ станции метро «Терехово» БКЛ. Благодаря этому появятся рабочие места и многофункциональные пространства в развивающемся районе.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее рассказал, что на территории Мневниковской поймы возведут около трех миллионов квадратных метров недвижимости, в том числе жилые дома и объекты социальной инфраструктуры. Там также создадут один из крупнейших кластеров в столице, построят культурные и деловые здания.