Ефимов: стал известен победитель торгов на право реорганизации территорий в Строгине

На северо-западе Москвы построят квартал с общественно-деловой застройкой. Его возведением займется инвестор, которого определили по результатам аукциона , рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В аукционе на право редевелопмента неэффективно используемого участка в районе Строгино приняли участие пять компаний из Москвы и области, Воронежа, Ростова-на-Дону и Краснодара», — пояснил он.

Победителем стало общество с ограниченной ответственностью «АВА ДОН». Ефимов уточнил, что с ним город заключит договор о комплексном развитии территории площадью 4,78 гектара. В реализацию проекта вложат почти девять миллиардов рублей, а ежегодный эффект для бюджета от этого превысит 461 миллион.

«В результате будет создано более 1,1 тысячи рабочих мест. В ближайшее время девелоперу предложат заключить договор с городом о реорганизации площадки», — добавил заммэра Москвы.

ООО «АВА ДОН» входит в инвестиционно-строительный холдинг из Краснодара AVA group. Итоговая цена лота, который выиграла компания, выросла более чем в 13 раз и превысила 312,4 миллиона рублей.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента городского имущества Максима Гамана, в рамках редевелопмента участка на пересечении МКАД с улицами Таллинская и Кулакова победитель торгов сможет возвести почти 45 тысяч квадратных метров общественно-деловых объектов.

«На площадке появятся офисы, отделения банков, магазины, кафе и рестораны, а также объекты для обслуживания транспорта. Территорию благоустроят и построят улично-дорожную сеть», — подчеркнул он.

Торги на право заключения договоров о КРТИ для инвесторов регулярно проводят в Москве. Участниками аукционов могут стать любые компании, отвечающие установленным требованиям.

Для допуска к торгам инвесторам нужно было подтвердить опыт участия за последние пять лет в строительстве капитальных объектов общей площадью не менее 4,5 тысячи квадратных метров, отметил руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

«Еще при подаче заявки инвесторов проверяют на соответствующий опыт и финансовую стабильность. Победителем торгов на право комплексного развития территорий становится участник, предложивший наибольшую стоимость», — добавил он.

Длительность сегодняшнего аукциона, по его словам, составила более 2,5 часа.