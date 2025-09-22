Ефимов сообщил о старте конкурса на концепцию Музея градостроительства Москвы

Желающие участвовать в конкурсе на дизайн-концепцию Музея градостроительства Москвы смогут оставить заявку с 22 сентября. Об этом заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Он отметил, что новым пространством музея в ближайшее время станет павильон № 51 «Мясная промышленность» на ВДНХ. Организаторы конкурса на лучшую дизайн-концепцию поставили перед собой задачу сохранить исторический облик памятника архитектуры федерального значения и одновременно предложить новый визуальный ряд и функциональное наполнение.

По словам Ефимова, павильон хотят адаптировать к современным культурным сценариям: музей будет рассказывать как о прошлом, так и о настоящем и будущем столицы.

«Участникам предстоит разработать концепции мобильных и трансформируемых решений для сменных экспозиций и пространства павильона, которые охватят разные темы градостроительной сферы и смогут изменяться в зависимости от кураторских задач и формата мероприятий», — объяснил он.

Ефимов добавил, что проект является символом преемственности градостроительных традиций Москвы.

Для участия в нем приглашаются юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в области архитектуры, дизайна и инженерно-технического проектирования. Победителями станут конкурсанты, которые учтут статус объекта культурного наследия и предусмотрят минимальное воздействие на оригинальные конструкции.

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики города, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства, Владислав Овчинский отметил, что организаторы конкурса стремятся сохранить знаменитую скульптурную группу «Боец с быком» и одновременно пространство павильона новыми смыслами и технологиями.

По его словам, участникам предлагают задействовать световые решения, видеомэппинг, легкие временные конструкции и модульные системы для различных экспозиционных сценариев.

«По итогам голосования членов жюри авторы четырех лучших концепций получат грант в размере миллиона рублей каждый и станут победителями конкурса», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики.

Прием заявок продлится до 20 октября. О результатах конкурса станет известно в конце октября. Организатор проекта — Департамент градостроительной политики.