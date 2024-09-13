Ефимов: с начала года более 16 тысяч москвичей начали переселение по программе реновации

С начала 2024 года по программе реновации в Москве новые квартиры предложили более чем 16 тысячам жителей из 99 домов. Об этом рассказал заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Он подчеркнул, что активное переселение уже идет во всех административных округах города. В шести районах Москвы программу полностью завершили.

Под переселение по программе реновации с начала 2024 года передали 33 новых жилищных комплекса. Переезжают люди в квартиры с готовой улучшенной отделкой — она соответствует утвержденным стандартам реновации.

«Среди жителей, получивших предложения новых квартир в 2024 году, около 11,2 тысячи уже стали правообладателями. Еще 4,8 тысячи москвичей продолжают осматривать предложенные варианты и оформлять необходимые документы», — отметил Ефимов.

В Восточном административном округе, добавил он, заключили договоры на новое комфортное жилье набольшее число участников программы — свыше 3,9 тысячи человек. Обладателями новых квартир на юго-востоке столицы стали 2,8 тысячи москвичей, на западе — порядка 2,1 тысячи человек.

Программа реновации — масштабный проект по переселению горожан в современное жилье и обновлению городской среды. Сегодня реновация охватывает 80% районов города.

«Новостройки располагаются в 22 районах семи округов. Из них 14 находятся в ВАО, еще по пять — в СВАО, ЗАО и ЮВАО», — уточнил министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Все данные о программе реновации представили на официальном портале мэра и правительства города. На нем можно подробнее узнать о квартирах и домах, которые в нее входят.

Саму программу, которая коснулась порядка миллиона москвичей и предусматривает расселение 5176 домов, утвердили в августе 2017 года. Только за 2023-й в столице передали под заселение 59 новостроек и обеспечили переселение свыше 47 тысяч человек. Мэр города Сергей Собянин поручил вдвое увеличить темпы реализации программы.

Москва стала одним из лидеров среди российских регионов по темпам и объемам строительства. За последние пять лет в рамках федерального проекта «Жилье» нацпроекта «Жилье и городская среда» объем строительства и ввода в эксплуатацию жилых объектов в столице вырос в два раза — с трех до 5-7 миллионов квадратных метров в год.

Подробнее об этом и других национальных проектах, которые реализуют в городе, можно узнать здесь.