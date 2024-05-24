Ефимов: по программе «Один рубль за кв. м в год» отремонтируют 3 исторических здания для гостиниц Москвы

В Москве арендаторы приступят к ремонту трех зданий для размещения гостиниц по программе «Один рубль за квадратный метр в год». Часть работ уже началась, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В столице действует программа „Один рубль за квадратный метр в год“ для размещения гостиниц. Она позволяет восстанавливать городские объекты недвижимости и развивать туристический бизнес», — пояснил он.

Как отметил Ефимов, с инвесторами определились по итогам торгов. Они отреставрируют три исторических здания общей площадью более 1,5 тысячи квадратных метров. На это выделят пять лет.

Одно из зданий — двухэтажный особняк в Товарищеском переулке площадью 255,7 квадратного метра. Строение — объект культурного наследия «Дом, в котором родились и в 1850–1870-е годы жили братья Сергей и Константин Коровины».

Вторым оказался двухэтажный «Дом купца Бавыкина, 1840-е гг., 2-я пол. ХХ в.» на Электрозаводской улице на площади в 422,8 квадратного метра. Двухэтажный деревянный «Больничный корпус Мясницкого отделения Чернорабочей больницы, 1875 г., архитектор А. А. Мейнгард» выбрали третьим. Он расположен в переулке Огородная Слобода на пространстве в 867,4 квадратных метра.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента городского имущества Максима Гамана, по программе «Один рубль за квадратный метр в год» для размещения гостиниц на торги выставляют как объекты культурного наследия, так и здания без охранного статуса. С инвесторами уже заключили пять договоров.

«Арендаторы двух объектов общей площадью 762,7 квадратного метра в короткие сроки выполнили ремонт, открыли отели, прошли классификацию и уже пользуются льготной ставкой», — добавил он.

С помощью этой программы инвесторы могут участвовать в аукционах, а также ремонтировать здания и открывать в них отели. Гостинице такого плана нужно будет пройти классификацию и получить категорию. Только после этого инвестор сможет направить запрос в комитет по туризму. Это нужно для того, чтобы перейти на льготную ставку аренды.