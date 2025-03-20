Ефимов назвал число объектов культуры, построенных в Москве за счет бюджета

В столице под кураторством департамента гражданского строительства с 2011 года возвели 37 объектов культуры. Это было сделано в рамках Адресной инвестиционной программы, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

В прошлом году в столице построили два культурно-досуговых центра общей площадью около 12 тысяч квадратных метров, а также установили два памятника видным деятелям отечественной истории. Новые объекты появились в районах Тверской, Замоскворечье, Южное Медведково, Северное Бутово и других.

Ефимов напомнил, что московские власти уделяют особое внимание формированию социальной инфраструктуры, в том числе — открытию объектов культурно-просветительского и досугового назначения.

По словам министра правительства Москвы, руководителя Департамента культуры Алексея Фурсина, всего в рамках программы за 14 лет было построено и реконструировано 25 таких объектов, общей площадью свыше 140 тысяч квадратных метров.

Глава Департамента гражданского строительства города Москвы Рафик Загрутдинов напомнил, что в 2018 году в Красносельском районе возвели пристройку к зданию театра Et Cetera. Проектом были предусмотрены перенос и расширение входной группы с фойе, гардеробом, буфетом и санузлами со стороны Тургеневской площади и Мясницкой улицы. Театр получил новые репетиционные и складские помещения.

В 2024 году значимым событием стало завершение строительства культурно-досугового центра в районе Северного Бутово. Современное двухэтажное здание общей площадью более трех тысяч квадратных метров включает концертные и зрительные залы, выставочные пространства и студии. Центр разделен на три основные зоны: зрелищную, клубную и административную. Сердце объекта — концертный зал на 300 посадочных мест м артистическими, гримерными, костюмерными и техническими помещениями. Клубная зона включает студии раннего развития детей, живописи, графики и декоративно-прикладного творчества, хореографический и музыкальный классы.

Строительство объектов культуры в столице проходит под контролем Мосгосстройнадзора. В культурно-досуговом центре на улице Грина инспекторы Комитета провели 10 выездных проверок, а в здании, расположенном на Садовой улице, — 12 контрольно-надзорных мероприятий, рассказали в Мосгосстройнадзоре.

По результатам проверок за год оформили заключения о соответствии проектной документации и выдали разрешения на ввод объектов в эксплуатацию.