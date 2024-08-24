Ефимов: началась подготовка к проходке тоннелей Рублево-Архангельской линии

В Москве стартовала подготовка к проходке правого и левого перегонных тоннелей между двумя станциями строящейся Рублево-Архангельской линии метро. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По его словам, протяженность каждого тоннеля между станцией «Звенигородская» Рублево-Архангельской линии до соседней «Шелепихи» составит около 550 метров. Примерно 350 из них пройдут тоннелепроходческий комплекс «София» диаметром шесть метров, заявил Ефимов. Оставшиеся 200 метров каждого из тоннелей пройдут горным способом.

«В настоящий момент строители завершили разработку котлована и устройство монолитных конструкций монтажно-щитовой камеры. Сейчас они приступили к сборке тоннелепроходческого комплекса. Планируется, что проходка начнется осенью», — отметил Ефимов.

Комплекс «София» пройдет первый перегонный тоннель, после чего его демонтируют и транспортируют в монтажно-щитовую камеру на «Звенигородской». После этого начнется проходка левого перегонного тоннеля.

В результате работ специалисты обеспечат связку строящихся станций Рублево-Архангельской линии с уже готовым участком «Шелепиха» — «Деловой центр», который до недавнего времени был частью БКЛ. В дальнейшем он начнет работать в составе новой ветки.

На стройплощадке будущей «Звенигородской» завершились работы по устройству ограждающей конструкции котлована. Специалисты начали разработку грунта и монтаж распорной системы. На данный момент смонтировали 800 тонн металлоконструкций и изъяли 70 тысяч кубометров грунта, рассказал руководитель департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

«Одновременно с этим ведется снос попадающих в пятно застройки ветхих и неиспользуемых строений, а также вынос инженерных коммуникаций из зоны работ», — добавил он.

Рублево-Архангельская линия пролегает на северо-западе Москвы. Она проходит под промышленной и жилой застройкой, водоемами и парками. Столичный мэр Сергей Собянин сообщал, что линия улучшит транспортное обслуживание более 800 тысяч москвичей.

Генеральным проектировщиком и подрядчиком строительства новых линий и станций является «Мосинжпроект». С его участием за 12 лет в столице ввели более 160 километров линий и 75 новых станций, а также построили и реконструировали 12 электродепо.