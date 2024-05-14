Ефимов: набережную Южного порта в Москве расширят в 1,5 раза | 360°

Москва 14 мая 2024, 10:08 Ефимов: набережную Южного порта в Москве расширят в 1,5 раза Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

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Территория Южного порта представляет собой один из самых масштабных проектов редевелопмента в Москве. Ширину набережной увеличат в 1,5 раза за счет системы понтонов. Такая возможность появилась благодаря частным инвестициям, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Протяженность набережной в Печатниках составляет семь километров. В ходе реконструкции ее отрезок вдоль бывшей промзоны „Южный порт“ протяженностью 2,5 километра расширят с 20 до 35 метров за счет понтонных конструкций. На них оборудуют плавучий круглогодичный бассейн и термы, зоны для занятий спортом на свежем воздухе и открытые солярии», — подчеркнул он.

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Инфраструктура станет доступна жителям столицы, вход на набережную сделают открытым.

Системы понтонов и их наполнение — один из самых частых приемов в благоустройстве набережных во всем мире. Понтон является многофункциональной и эффективной конструкцией, которая легко монтируется, выдерживает ветровую и волновую нагрузку и адаптируется к изменениям уровня воды.

Ключевая цель масштабной программы реконструкции набережных в Москве — приблизить воду к людям. Благоустройство береговой линии бывшей промзоны «Южный порт» — образцовый пример использования прогрессивных урбанистических практик, заявил главный архитектор столицы, первый заместитель председателя комитета по архитектуре и градостроительству (Москомархитектура), входящего в комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Сергей Кузнецов.

«Понтон позволяет потрогать воду, оказаться на ее уровне, а не только смотреть на нее сверху. Это в корне меняет формат взаимодействия с рекой и ее визуальное восприятие», — подчеркнул он.

Понтонные конструкции не только расширят набережную, но и дополнят необычными общественными пространствами: плавучими территориями, бассейном с чистой водой и подогревом, открытыми соляриями с шезлонгами и зонами для занятий спортом на свежем воздухе.

Последовательность рекреационных локаций продолжат музеи, театры, уютные кафе с террасами и бутиками, большой амфитеатр, открытая площадка для мероприятий, детские площадки и парк с объектами ленд-арта. На набережной появится крупнейшая в Москве марина на 200 яхт и еще несколько причалов для 50 легкомоторных судов.