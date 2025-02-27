Ефимов: на севере Москвы инвестор откроет детский сад по программе льготной аренды

Частный детский сад по программе «1 рубль за квадратный метр в год» заработает в Войковском районе Москвы. Его откроет инвестор, договор аренды помещения уже заключили, рассказал заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Город передал помещение в Войковском районе победителю торгов. Там инвестор сможет открыть частный детский сад на 30 мест по программе „1 рубль за квадратный метр в год“», — подчеркнул он.

Ефимов напомнил, что по договору арендатору нужно будет провести либо ремонт, либо реконструкцию объекта недвижимости, площадь которого составляет 377,2 квадратного метра. Он также обязан выполнить требования по осуществлению образовательной деятельности.

«После выполнения всех условий программы он сможет перейти на льготную ставку аренды», — пояснил заммэра.

Помещение находится на первом этаже жилого дома на улице Космонавта Волкова. Министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман обратил внимание, что договор аренды предназначенного для открытия частного детсада помещения заключили на 49 лет.

«Объект расположен в густонаселенной части Войковского района. Инвестору отводится полгода на проведение косметического ремонта, при капитальных работах срок увеличивается до 18 месяцев», — сказал он.

Право на аренду объекта по льготной программе предоставили по результатам аукциона ООО «Культурное наследие». Компания собирается капитально отремонтировать помещение в течение года и создать в нем уникальное инклюзивное пространство, где дети с особенностями развития смогут расти вместе с обычными ребятами.

«Помимо образовательной программы, утвержденной ФГОС, будут внедрены дополнительные адаптивные методики общего развития и образования, созданы мастерские по рисованию, актерскому мастерству, музыке, домоводству, этике, конструированию», — поделилась планами генеральный директор ООО «Культурное наследие» Ирина Аргеландер.

Она пообещала, что после открытия в специальном пространстве здесь будут проводить консультации и игровые занятия для мам с детьми до трех лет.

С 2011 года в Москве, отмечал мэр города Сергей Собянин, построили 1118 объектов социальной инфраструктуры, в том числе 648 школ и детсадов.